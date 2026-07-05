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Gabon : à 8 ans, un gabonais brille au concours de mémorisation du Coran !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 5 juillet 2026 à 15h13min
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Ibrahim, vainqueur du concours de mémorisation du Coran © D.R.
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Le talent n’a pas d’âge. À seulement 8 ans, Ibrahim, un jeune Gabonais originaire de Mouila, s’est illustré lors de la phase nationale du concours de mémorisation du Coran organisé par la section gabonaise de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains. Grâce à une prestation saluée par le jury, l’enfant a remporté la première place de sa catégorie, confirmant ainsi ses remarquables aptitudes dans l’apprentissage du texte sacré.

D’après le média international IQNA, le jeune candidat n’avait bénéficié que de deux mois de préparation avant cette compétition. Malgré ce délai relativement court, il a impressionné les membres du jury par la qualité de sa récitation, sa parfaite mémorisation du Coran, mais aussi par sa maîtrise des quarante hadiths et de la biographie du prophète Mohammed. Une performance devant laquelle son formateur, Issa Mounguengui, a exprimé son émotion indique IQNA. 

Le Gabon bien parti pour la finale continentale 

Cette compétition nationale avait pour objectif de désigner les représentants du Gabon à la finale continentale du concours, prévue au Maroc. Au total, quatre candidats ont été retenus à l’issue des différentes épreuves organisées à Libreville. Ils auront la responsabilité de porter les couleurs du pays face à des concurrents venus de plusieurs nations africaines.Selon IQNA, cette initiative de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains vise à promouvoir l’apprentissage du Coran, à encourager l’excellence chez les jeunes et à renforcer les valeurs spirituelles au sein des communautés musulmanes africaines. 

Pour les organisateurs, ce concours constitue également un cadre d’échange entre les différentes sections nationales de la fondation. Au-delà de son exploit personnel, Ibrahim incarne aujourd’hui un exemple de discipline, de persévérance et d’engagement pour de nombreux jeunes. Son sacre démontre qu’avec de la rigueur, de l’encadrement et de la détermination, l’excellence peut s’exprimer dès le plus jeune âge. Le jeune Gabonais tentera désormais de confirmer son talent lors de la finale continentale au Maroc.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 5 juillet 2026 à 15h13min
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