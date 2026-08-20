Port-Gentil : ECH GANG conserve sa couronne au terme de la 5e édition du Mandji Battle Dance

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La place de la Concorde de Port-Gentil a accueilli, le samedi 15 août 2026, la finale de la 5e édition du Mandji Battle Dance, compétition de danses urbaines organisée par le label ANOUVA. Marquée par l’introduction d’une catégorie Solo et la participation de danseurs venus notamment de Libreville, cette édition a consacré Barrow Willyam’s en individuel et ECH GANG dans la compétition par groupes, avec à la clé un million de FCFA pour le collectif vainqueur.

Après les demi-finales disputées le 13 août, huit danseurs en Solo et quatre groupes se sont retrouvés pour l’ultime confrontation. Devant un public nombreux, les compétiteurs ont été départagés sur leurs performances techniques, leur créativité et leurs chorégraphies.

Cette cinquième édition confirme ainsi la volonté des organisateurs de faire du Mandji Battle Dance une plateforme nationale de détection et de valorisation des talents de la danse urbaine gabonaise.

Barrow Willyam’s s’impose en Solo, ECH GANG réalise le doublé

Grande innovation de cette année, la catégorie Solo a consacré Barrow Willyam’s, de son vrai nom Ndong Willyam’s. Il devance Ordinateur, alias Ivembe Nzambi Lloyd’s Garvey, Vipère, de son vrai nom Guy-Gaël Maganga, et Yannick Fafresh, Richard Mve Ollame à l’état civil.

Chez les groupes, ECH GANG de Libreville a conservé son titre et remporté la récompense d’un million de FCFA. Déjà vainqueur lors de l’édition précédente, le collectif signe ainsi un doublé. Gabon Dance Crew de Port-Gentil termine deuxième, devant Best Fusion et Les 300.

Le format resserré sur une semaine, contrairement au mois habituellement consacré à la compétition, a également permis aux organisateurs d’accueillir davantage de participants venus de Libreville et de renforcer la dimension nationale de l’événement.

La danse comme outil d’encadrement de la jeunesse

Au-delà du spectacle, le Mandji Battle Dance entend conserver une vocation sociale. En collaboration avec plusieurs organisations, dont Les 3S, Aurore et l’Aumônerie, des actions de sensibilisation ont été menées auprès des jeunes autour des grossesses précoces et de la lutte contre la drogue.

Organisée par le label ANOUVA, fondé par Carmen Ndaot et dirigé par Isabelle Ekang Minko, la compétition bénéficie notamment du soutien de SOGARA, Canal+, SOBRAGA, de la Mairie de Port-Gentil et de la Direction provinciale de la Culture.

Après cinq éditions, l’ambition est désormais d’aller plus loin : installer le Mandji Battle Dance comme une référence nationale capable de détecter, former et accompagner les danseurs gabonais vers des opportunités professionnelles et, à terme, une exposition internationale.