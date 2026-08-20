Gabon : 400 jeunes bientôt formés en restauration, pâtisserie, décoration, informatique et vente de lubrifiants

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Le ministère du Commerce, des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat des Jeunes veut donner un nouvel élan à l’insertion professionnelle des jeunes Gabonais. Réunis ce mercredi 19 août 2026 à Libreville à l’occasion d’une conférence de presse, Zenaba Gninga Channing, ministre de tutelle, a décliné les grands axes de ce programme. Celui-ci vise à accompagner 400 jeunes gabonais à travers un parcours complet combinant formation professionnelle, mentorat et accès direct au financement avec une ouverture continentale.

Petite restauration, pâtisserie, décoration événementielle, informatique et intelligence artificielle ainsi que la vente des lubrifiants automobiles sont les domaines dans lesquels ces différents jeunes seront orientés. Ce dispositif ne se limite pas à un simple apprentissage technique, il propose un parcours intégré comprenant une préparation entrepreneuriale, un soutien à l’accès au crédit et un suivi post-financement rigoureux. Pour garantir le succès opérationnel et la pérennité de ces projets, l’Épargne et Développement du Gabon (EDG) apporte son soutien financier, adossée à la garantie stratégique offerte par la Société de Garantie du Gabon (SGG).

Un écosystème d’accompagnement orienté vers le marché africain

La deuxieme initiative de ce programme de formation, repose sur la deuxieme edition du Défi d’innovation numérique de la ZLECAf. En effet, le minsitre de l’entrepreneuriat et des PME-PMI invite la jeunesse innovante à saisir les opportunités de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) en participant à cette édition. Ouvert jusqu’au 4 septembre 2026 aux talents âgés de 18 à 35 ans, ce concours récompense des solutions porteuses dans l’e-commerce, la logistique transfrontalière et les services financiers numériques.

Les projets sélectionnés pourront notamment bénéficier de mentorat, de mise en réseau, de possibilités de financement et de partenariats. Le parcours prévoit une présélection de 50 innovateurs, 10 lauréats et cinq grands gagnants.​Grâce à ce double levier, le ministère de l’entrepreneuriat et des PME-PMI entend bâtir une nouvelle génération de chefs d’entreprise autonomes, capables de transformer leurs compétences en activités économiquement viables, génératrices de revenus durablement ancrées dans le tissu local et prêtes à conquérir le marché continental.