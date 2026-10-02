Gabon-France : Oligui Nguema et Fabrice Mauriès font le point sur les accords conclus à Paris

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce vendredi 2 octobre 2026 l’ambassadeur de France au Gabon, Fabrice Mauriès. Une audience consacrée au suivi des principaux dossiers de coopération entre Libreville et Paris, notamment à la mise en œuvre des trois accords conclus lors de la visite d’État effectuée en France en juillet dernier, à la coopération universitaire ainsi qu’à l’avancement du tronçon routier Ntoum-Nkok.

Un peu plus de deux mois après la visite d’État de Brice Clotaire Oligui Nguema en France, Libreville et Paris entendent désormais faire passer les engagements diplomatiques au stade de leur exécution. La visite des 20 et 21 juillet avait consacré, selon l’Élysée, un « partenariat renouvelé » entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, énergétique, culturel et de la défense, et donné lieu à une cérémonie de signature d’accords. (elysee.fr) L’entretien avec Fabrice Mauriès intervient ainsi dans une phase où les retombées concrètes de ces engagements seront particulièrement observées.

Accélérer la mise en œuvre des accords de juillet

Au centre des échanges figurait le suivi des trois accords conclus à l’occasion de la visite d’État. L’objectif affiché est désormais d’en accélérer l’application afin que le rapprochement diplomatique se traduise effectivement par davantage d’investissements, de créations d’emplois, de transferts de compétences et de projets participant au développement économique du Gabon.

Cette séquence confirme également la volonté des deux capitales de donner une dimension davantage économique à leur relation. Lors de la visite de juillet, l’Élysée avait officiellement inscrit les échanges entre les deux chefs d’État dans plusieurs champs de coopération, dont l’économie et l’énergie. (elysee.fr) Pour Libreville, l’enjeu réside désormais dans la capacité à convertir les accords signés en projets effectivement exécutés et mesurables sur le terrain.

Formation : l’accès des étudiants gabonais au cœur des échanges

La coopération académique a également occupé une place dans les discussions entre le chef de l’État et le diplomate français. Les deux parties ont notamment évoqué l’accès des étudiants gabonais aux formations proposées en France, un dossier stratégique au regard des besoins du pays en compétences spécialisées et en capital humain.

Au-delà de la mobilité universitaire traditionnelle, cette coopération pose également la question de l’adéquation entre les formations suivies et les besoins de l’économie gabonaise. Le transfert de compétences, mis en avant dans la nouvelle dynamique bilatérale, prendra en effet tout son sens si les cursus et partenariats universitaires contribuent à former les profils nécessaires aux secteurs appelés à soutenir la diversification économique du pays.

Ntoum-Nkok, le test du terrain

Autre dossier abordé lors de l’audience : l’avancement des travaux du tronçon routier de 35 kilomètres reliant Ntoum à Nkok. Cette infrastructure constitue un enjeu important pour la mobilité sur cet axe et pour la desserte d’une zone devenue stratégique en raison de la concentration d’activités industrielles et économiques autour de Nkok.

L’entretien entre Brice Clotaire Oligui Nguema et Fabrice Mauriès aura donc surtout permis de replacer le suivi opérationnel au centre de la coopération franco-gabonaise. Après les signatures et les déclarations intervenues lors de la visite d’État de juillet, la prochaine étape sera celle des réalisations : investissements effectivement mobilisés, infrastructures livrées, compétences transférées et opportunités créées pour les Gabonais.