Banque mondiale : le Gabon brimé pour son Manganèse, Bois et Pétrole

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Lors de la cérémonie de lancement de sa Revue économique pour le compte de l’année 2026, présentée le mardi 29 septembre à Libreville devant le gouvernement, l’institution financière révèle que le Gabon est en train de laisser filer une partie de sa richesse. Il en ressort que les recettes que l’État tire de ses ressources naturelles restent en deçà de ce qu’elles pourraient être.

Le pays n’est pourtant pas un acteur mineur dans les marchés des richesses du sous-sol. Les dernières données montrent que le Gabon est le quatrième producteur de pétrole d’Afrique subsaharienne, le deuxième producteur mondial de manganèse et l’un des principaux exportateurs de bois. Or, selon l’institution de Bretton Woods, notre pays encaisse moins par baril de pétrole que certains de ses voisins d’Afrique centrale et que la moyenne de l’Afrique subsaharienne.

Pétrole, Manganèse et Bois, qui bouffe qui ?

À production comparable, le Trésor public gabonais est moins bien servi que nos proches voisins exportateurs de Pétrole. Sapristi ! Même constat pour les mines et les forêts où les recettes publiques y restent inférieures à leur « potentiel fiscal ». Dans le jargon des économistes, cela désigne le montant que l’État pourrait légitimement percevoir, via impôts, redevances et taxes, si le cadre fiscal et contractuel était pleinement optimisé. L’écart entre ce potentiel et la réalité est un manque à gagner.

De l’argent qui n’alimente ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les routes. Ce manque à gagner interpelle directement les autorités publiques de la 5e République. S’il est annoncé beaucoup de rigueur, il reste qu’en octobre 2026, une grande partie de nos richesses est exploitée dans le cadre d’accords et de conventions signés avec des multinationales. Si ces contrats ne garantissent pas à l’État une part équitable des revenus, c’est le cadre lui-même qu’il faut remettre sur la table.

Face à cette triste réalité qui affecte clairement les revenus capables de booster notre économie, plusieurs voix plaident ainsi pour une révision de ces accords. Le but visé est de rééquilibrer le partage de la rente entre opérateurs privés et puissance publique. Ces amendements contractuels sont un impératif d’intérêt national. Car un pays qui exporte ses matières premières doit en retirer des ressources à la hauteur de son sous-sol. Pour le Gabon, l’urgence est désormais de transformer ce diagnostic en décisions.