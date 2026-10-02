Gabon : 5 magistrats devenus hors hiérarchie en violation de la loi selon le Synamag

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Le Syndicat national des magistrats du Gabon (Synamag) ne décolère pas après le communiqué final du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) du 16 septembre 2026. Dans une analyse limpide, le Bureau exécutif dudit syndicat, Landry Abaga Essono, a dénoncé l’inscription de 5 magistrats au tableau d’avancement pour le grade hors hiérarchie, en violation, selon lui, du statut des magistrats.

Le syndicat s’appuie sur l’article 119 du statut, qui interdit toute inscription au choix à ce grade sans au moins dix années d’ancienneté dans le premier grade. Or, affirme le Synamag, cette condition n’est pas remplie. 3 situations sont distinguées. D’abord, Pierre Josian Aperano Essonghe, Arnold Okili Yvanh et Sylviane Ogombe Ogouera, tous de la promotion 2017, comptent 9 ans d’ancienneté dans la magistrature.

Favoritisme ou erreur administrative !

Selon le Synamag, ces derniers n’ont jamais été inscrits au tableau d’avancement pour le premier grade, encore moins promus à ce grade. Conséquence, les promus ne peuvent donc justifier de 10 ans dans un grade qu’ils n’ont pas atteint. Ensuite, il y aurait le cas Lylla Prudence Alihanga, de la promotion 2011, qui ne serait au premier grade que depuis 6 ans, tandis qu’Otchika Ngongo le serait depuis moins de 5 ans.

Pour le Synamag, ces inscriptions exposent le tableau d’avancement à une contestation contentieuse et fragilisent la sécurité juridique des actes de carrière qui pourraient en découler. Aussi, le syndicat réclame en conséquence le retrait pur et simple de ces cinq inscriptions. Reste à savoir si les autorités donneront suite à cette demande. Il va sans dire que la crédibilité des procédures de promotion au sein de la magistrature est mise en cause. Nous y reviendrons !