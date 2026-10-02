Gabon–Italie : Oligui Nguema et Stefano Moscatelli préparent la Semaine Gabono-Italienne de novembre

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce vendredi 2 octobre 2026 l’ambassadeur d’Italie au Gabon, Stefano Moscatelli, pour examiner les perspectives de renforcement de la coopération entre Libreville et Rome. Au cœur de l’audience figurait notamment la préparation de la Semaine Gabono-Italienne, annoncée du 16 au 20 novembre prochain à Libreville, mais également les opportunités d’investissements et de transfert de compétences ouvertes par l’intégration du Gabon au Plan Mattei pour l’Afrique.

Les relations entre Libreville et Rome pourraient connaître une nouvelle accélération au cours des prochains mois. Lors de cette audience, le chef de l’État et le diplomate italien, en poste à Libreville depuis octobre 2023, ont passé en revue plusieurs leviers susceptibles de donner davantage de contenu économique à la coopération bilatérale. Une orientation qui intervient alors que le Gabon a officiellement été intégré au Plan Mattei, initiative italienne de coopération avec l’Afrique, ouvrant notamment des perspectives dans les infrastructures, l’énergie, l’agriculture et la formation.

La Semaine Gabono-Italienne attendue en novembre

Premier rendez-vous annoncé, la Semaine Gabono-Italienne doit se tenir du 16 au 20 novembre 2026 à Libreville. L’événement entend réunir des acteurs des secteurs de la culture, de l’entrepreneuriat, de la formation et de l’économie, avec pour objectif de multiplier les passerelles entre opérateurs gabonais et italiens.

Au-delà de la dimension événementielle, l’enjeu sera donc de transformer cette séquence en opportunités concrètes de partenariats. Pour Libreville, il s’agit notamment d’attirer des investisseurs, mais également de favoriser la circulation des compétences, la formation professionnelle et l’émergence de projets susceptibles de contribuer à l’emploi et à l’insertion économique des jeunes.

Le Plan Mattei comme nouveau levier de coopération

L’audience a également permis d’aborder les perspectives offertes par le Plan Mattei pour l’Afrique. L’intégration du Gabon à ce dispositif avait déjà été présentée en mars dernier par la présidence de la République comme ouvrant des possibilités de coopération dans plusieurs secteurs stratégiques. Le programme italien a depuis pris de l’ampleur : au 30 juin 2026, il concernait 18 pays partenaires et comptait des projets approuvés représentant environ un milliard d’euros.

Pour le Gabon, l’enjeu sera désormais moins d’appartenir à ce mécanisme que d’identifier les projets susceptibles d’en bénéficier et les financements effectivement mobilisables. Investissements productifs, transfert de savoir-faire, formation et création d’emplois figurent parmi les résultats attendus de cette coopération renforcée.

De la diplomatie aux investissements concrets

Cette nouvelle séquence intervient dans un contexte où les autorités gabonaises affichent leur volonté de faire de la diplomatie économique un instrument de transformation du pays. Le Plan national de croissance et de développement 2026-2030 place notamment la diversification économique, les infrastructures et la valorisation du capital humain parmi ses priorités.

La Semaine Gabono-Italienne de novembre constituera ainsi un premier rendez-vous permettant de mesurer la capacité des deux pays à convertir le rapprochement diplomatique en projets économiques identifiables. Pour Libreville comme pour Rome, le véritable indicateur de cette nouvelle dynamique restera donc le volume d’investissements, de formations, de transferts de compétences et d’emplois effectivement générés au Gabon.