Gabon : 400 jeunes bientôt formés aux métiers pratiques avant un déploiement dans les neuf provinces

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce vendredi 2 octobre 2026 la ministre du Commerce, des PME et des PMI, Zenaba Gninga Chaning, venue lui présenter plusieurs programmes consacrés à la formation et à l’insertion économique des jeunes. Parmi les dispositifs annoncés figure la formation d’une première cohorte de 400 jeunes à Libreville aux métiers techniques et pratiques, avant une extension progressive du programme aux neuf provinces du Gabon.

Face au chômage et aux difficultés persistantes d’insertion professionnelle de la jeunesse, l’exécutif entend renforcer les dispositifs permettant de rapprocher formation, entrepreneuriat et besoins réels de l’économie. L’audience accordée à Zenaba Gninga Chaning s’inscrit dans cette orientation. Le programme présenté au chef de l’État ne devrait pas se limiter à l’apprentissage d’un métier : les bénéficiaires devront également être accompagnés vers l’emploi, la création d’activités et l’accès aux mécanismes de financement. Une approche qui rejoint les orientations du Plan national de croissance et de développement 2026-2030, lequel place la formation, l’insertion et l’employabilité des jeunes parmi les priorités liées au développement du capital humain.

400 jeunes pour une première phase à Libreville

Le dispositif débutera dans la capitale avec 400 jeunes appelés à être formés dans des métiers techniques et pratiques. Cette première cohorte devrait servir de point de départ à un programme appelé à être progressivement étendu aux neuf provinces, avec l’ambition de rapprocher les opportunités de formation des jeunes vivant à l’intérieur du pays.

Le ministère du Commerce avait déjà engagé en août un autre programme d’accompagnement de 400 jeunes entrepreneurs, adossé à un mécanisme de formation et de financement. Ce dispositif avait donné lieu à une convention associant notamment l’État, la Société de garantie du Gabon et Épargne et développement du Gabon. À la fin septembre, 819 candidatures avaient été enregistrées pour les 400 places proposées, révélant une demande particulièrement importante pour ce type d’accompagnement.

Former, mais surtout conduire vers l’emploi

L’enjeu réside désormais dans l’après-formation. Le président de la République a demandé au gouvernement d’accélérer la mise en œuvre du programme tout en veillant à ce que les bénéficiaires puissent accéder à l’emploi, développer leurs propres activités ou obtenir les financements nécessaires à la concrétisation de leurs projets.

Cette orientation intervient alors que le gouvernement cherche parallèlement à réformer la formation professionnelle pour mieux l’arrimer aux besoins des entreprises. Fin septembre, Brice Clotaire Oligui Nguema avait déjà demandé que des solutions soient apportées aux difficultés affectant le fonctionnement du Pôle national pour la promotion de l’emploi et aux problématiques rencontrées dans le secteur de la formation professionnelle.

Le défi du déploiement dans les neuf provinces

L’extension annoncée aux neuf provinces constituera toutefois l’un des principaux tests du dispositif. Former plusieurs centaines de jeunes à Libreville représente une première étape ; reproduire le programme à l’échelle nationale supposera de disposer de centres adaptés, de formateurs, d’équipements, de financements et surtout de débouchés économiques correspondant aux réalités de chaque territoire.

La réussite du programme se mesurera donc moins au nombre de jeunes inscrits ou formés qu’à celui de bénéficiaires effectivement insérés dans l’emploi ou devenus entrepreneurs viables. Dans un pays où la question de l’emploi des jeunes demeure centrale, le passage de la formation à une activité génératrice de revenus constituera le véritable indicateur de résultat de cette nouvelle initiative gouvernementale.