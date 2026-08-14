Secteur santé : vers la mise en place d’un Comité de suivi des plaintes des usagers

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En réponse aux tensions provoquées par l’arrestation récente d’un médecin et d’une sage-femme, le ministère de la Santé passe à l’action. L’officialisation du Comité de suivi des plaintes des patients marque un tournant majeur vers une gouvernance sanitaire plus transparente, équitable et humaine.

C’est l’annonce phare issue de la concertation d’urgence convoquée par la ministre de la Santé, le Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo Epse Bivigou, face aux représentants de l’Ordre des médecins, de l’Ordre des sages-femmes et des partenaires sociaux.

Désormais opérationnel, le Comité de suivi des plaintes des patients s’impose comme la pierre angulaire d’un nouveau cadre permanent de dialogue. Conçu pour pallier les ruptures de confiance parfois observées dans les structures de soins, cet organe vise à offrir une réponse structurée, impartiale et rapide aux mécontentements formulés par les usagers du système de santé.

Une composition inclusive pour garantir la transparence

La force de ce nouveau dispositif réside dans sa représentativité élargie. Pour assurer une neutralité irréprochable et un examen rigoureux de chaque dossier, le comité réunit l’ensemble des acteurs clés du secteur notamment Des cadres et représentants de l’administration sanitaire; des délégués de l’Ordre des médecins et de l’Ordre des sages-femmes; des partenaires sociaux représentatifs et des acteurs engagés issus des associations de défense des droits des patients.

En intégrant directement les défenseurs des usagers aux côtés des corps médicaux, le ministère fonde un modèle inédit de co-responsabilité. Ce comité aura pour mission principale de traiter les plaintes avec rigueur, d’en assurer le suivi minutieux et d’émettre des recommandations concrètes pour corriger les dysfonctionnements observés sur le terrain.

Restaurer la sérénité et la confiance dans les soins

Cette initiative ambitieuse intervient alors que l’interpellation des deux professionnels de santé avait jeté un trouble légitime au sein des hôpitaux et de l’opinion publique. En apportant les éclaircissements nécessaires sur les procédures administratives en cours, la tutelle entend apaiser le climat ambiant tout en rappelant les priorités nationales.

Alors que le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, multiplie les investissements pour moderniser les hôpitaux et renforcer l’offre de soins sur tout le territoire, ce comité concrétise une vision moderne de la santé publique : responsabiliser les praticiens tout en protégeant les citoyens, dans un esprit de dialogue constant et de cohésion nationale.