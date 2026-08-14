ADMINISTRATIONDerniers articles

Secteur santé : vers la mise en place d’un Comité de suivi des plaintes des usagers

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 août 2026 à 15h27min
1 535 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue de la maquette pédiatrie du CHUL © D.R.
Ecouter l'article

En réponse aux tensions provoquées par l’arrestation récente d’un médecin et d’une sage-femme, le ministère de la Santé passe à l’action. L’officialisation du Comité de suivi des plaintes des patients marque un tournant majeur vers une gouvernance sanitaire plus transparente, équitable et humaine.

C’est l’annonce phare issue de la concertation d’urgence convoquée par la ministre de la Santé, le Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo Epse Bivigou, face aux représentants de l’Ordre des médecins, de l’Ordre des sages-femmes et des partenaires sociaux.

Désormais opérationnel, le Comité de suivi des plaintes des patients s’impose comme la pierre angulaire d’un nouveau cadre permanent de dialogue. Conçu pour pallier les ruptures de confiance parfois observées dans les structures de soins, cet organe vise à offrir une réponse structurée, impartiale et rapide aux mécontentements formulés par les usagers du système de santé.

Une composition inclusive pour garantir la transparence

La force de ce nouveau dispositif réside dans sa représentativité élargie. Pour assurer une neutralité irréprochable et un examen rigoureux de chaque dossier, le comité réunit l’ensemble des acteurs clés du secteur notamment Des cadres et représentants de l’administration sanitaire; des délégués de l’Ordre des médecins et de l’Ordre des sages-femmes; des partenaires sociaux représentatifs et des acteurs engagés issus des associations de défense des droits des patients.

En intégrant directement les défenseurs des usagers aux côtés des corps médicaux, le ministère fonde un modèle inédit de co-responsabilité. Ce comité aura pour mission principale de traiter les plaintes avec rigueur, d’en assurer le suivi minutieux et d’émettre des recommandations concrètes pour corriger les dysfonctionnements observés sur le terrain.

Restaurer la sérénité et la confiance dans les soins

Cette initiative ambitieuse intervient alors que l’interpellation des deux professionnels de santé avait jeté un trouble légitime au sein des hôpitaux et de l’opinion publique. En apportant les éclaircissements nécessaires sur les procédures administratives en cours, la tutelle entend apaiser le climat ambiant tout en rappelant les priorités nationales.

Alors que le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, multiplie les investissements pour moderniser les hôpitaux et renforcer l’offre de soins sur tout le territoire, ce comité concrétise une vision moderne de la santé publique : responsabiliser les praticiens tout en protégeant les citoyens, dans un esprit de dialogue constant et de cohésion nationale.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 août 2026 à 15h27min
1 535 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : l’Etat impuissant face à la vente de produits de prise de poids et d’augmentation des fesses ?

14 août 2026 à 16h20min

Gabon : Le « B2 » doté d’une annexe moderne pour renforcer la sécurité nationale

14 août 2026 à 13h39min

Festivités du 17 août à Libreville : plan de circulation pour les journées du 16 et 17 août 2026

14 août 2026 à 12h11min

RDC : plus de 900 condamnés à mort entre 2024 et 2025

14 août 2026 à 12h06min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page