Gabon : les 15, 16 et 17 août 2026 déclarés fériés, chômés et payés

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Le Gabon s’apprête à vivre un moment fort de son calendrier républicain et spirituel. À l’approche des festivités du mois d’août, le ministère du Travail a officiellement acté une pause prolongée pour l’ensemble des travailleurs du pays.

Selon un communiqué officiel transmis à l’Agence gabonaise de presse (AGP), les journées du samedi 15, du dimanche 16 et du lundi 17 août 2026 sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national. Cette décision s’inscrit dans le cadre légal existant. Elle découle de l’application des dispositions du décret n°00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998 régissant les jours fériés en République gabonaise, amendé en son article 2 par le décret n°000484/PR/MTE du 26 mai 2004.

L’ensemble des employeurs du secteur privé comme du secteur public est tenu de maintenir la rémunération intégrale de leurs salariés durant ces trois journées d’arrêt d’activité.

Entre ferveur religieuse et mémoire nationale

Ce pont de trois jours offre une opportunité bienvenue aux citoyens pour se rassembler et honorer deux événements majeurs de la vie de la nation. Le samedi 15 août la journée sera dédiée à l’Assomption, une fête religieuse importante pour la communauté chrétienne du pays.

Les 16 et 17 août seront consacrées les célébrations prendront une tournure patriotique avec les festivités associées à la Fête nationale de l’indépendance.

Le souvenir d’un cap historique

Ce grand rassemblement annuel permet de raviver la mémoire collective. C’est en effet le 17 août 1960 que le Gabon a officiellement proclamé son indépendance, tournant une page décisive de son histoire contemporaine.

Soixante-six ans plus tard, ces journées de repos accordées aux travailleurs offriront à chacun le temps de la réflexion, du recueillement, mais aussi de la réjouissance populaire à travers tout le pays.