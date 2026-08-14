Gabon : Le gouvernement condamne fermement les propos visant le président Oligui Nguema

Ecouter l'article

Dans la soirée du dimanche 9 août 2026, l’activiste gabonais Ange Landry Mbeng, plus connu sous le pseudonyme « Lanlaire », a diffusé sur sa chaîne YouTube des propos jugés injurieux et outrageants à l’encontre du président de la République,Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que de plusieurs membres de sa famille. Une sortie qui a suscité une vague d’indignation notamment du gouvernement qui, dans une déclaration ce mercredi 12 août, a exprimé sa « profonde indignation », l’exécutif a annoncé la saisine de la justice.

C’est par la voix du ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow que le gouvernement a tenu à réagir. Une prise de parole qui s’inscrit dans un contexte plus large où depuis plusieurs mois, les réseaux sociaux gabonais sont le théâtre d’attaques de plus en plus virulentes contre les hautes autorités du pays. La déclaration du gouvernement constitue donc une réponse ferme face à un phénomène qu’il entend désormais endiguer.

Une « dérive inacceptable » selon l’exécutif

« Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces agissements qui constituent une dérive inacceptable du débat public. Ils portent atteinte non seulement à la dignité des personnes visées, mais également au respect dû à la plus haute institution de la République. », a martelé Germain Biahodjow.

Le ministre a par ailleurs réaffirmé le soutien indéfectible de l’équipe gouvernementale au chef de l’État : « En cette circonstance particulière, le gouvernement tient à exprimer au président de la République, à sa famille et à l’ensemble des personnalités concernées toute sa solidarité. », a-t-il indiqué.

La liberté d’expression face à ses limites légales

L’exécutif a profité de cette mise au point pour rappeler les contours du cadre légal. Si la liberté d’expression est un droit garanti par la Constitution, le ministre a insisté sur le fait qu’elle : « … ne saurait être détournée pour justifier l’outrage, l’injure, la diffamation, l’humiliation ou toute autre forme d’atteinte à la dignité humaine. »

Vers la fin de l’impunité sur l’espace numérique

Sur le plan judiciaire, le gouvernement dit s’en remettre au « strict respect de l’indépendance de la justice », tout en incitant vivement les autorités judiciaires à se saisir du dossier. Les faits tombent notamment sous le coup des articles 158 et suivants du Code pénal, relatifs aux offenses et propos outrageants visant le président de la République.

En réaffirmant sa détermination à faire respecter l’État de droit, l’ordre public et la dignité de chaque citoyen, le gouvernement entend marquer un tournant décisif face aux dérives en ligne.

Un signal fort envoyé à la Toile

Au-delà du cas « Lanlaire », cette sortie officielle envoie un avertissement clair à tous ceux qui franchissent la frontière entre critique politique légitime et outrage. Reste désormais à observer si cette fermeté affichée se traduira par des poursuites judiciaires effectives, et si elle permettra d’apaiser un espace numérique de plus en plus polarisé.