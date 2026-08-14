Gabon : 2,4 millions d’abonnés à internet à fin 2025 ! 

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Le paysage de l’internet gabonais poursuit sa trajectoire ascendante. Selon les plus récents chiffres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le pays comptait près de 2,4 millions d’abonnés aux services internet à la fin de l’année 2025. Cette progression de 4 % sur un an témoigne d’un usage de plus en plus ancré du numérique au sein de la population.

Sans surprise, cette dynamique s’appuie quasi exclusivement sur la téléphonie mobile. La quasi-totalité des accès s’effectue via les réseaux 3G et 4G, qui demeurent le principal levier de démocratisation du web à travers le pays. L’accessibilité accrue des smartphones et la vulgarisation des offres de données mobiles permettent aujourd’hui à une grande majorité de citoyens de rester connectés au quotidien, qu’il s’agisse de consulter les réseaux sociaux ou d’utiliser des services financiers numériques.

De son côté, bien qu’en croissance très modérée, l’internet fixe par fibre optique peine encore à rivaliser en termes de volume, restant majoritairement l’apanage des entreprises et d’une frange restreinte de ménages urbains.

Un marché tiré par l’intensité des usages

Cette hausse du parc d’abonnés s’accompagne d’une consommation de données toujours plus gourmande. Les habitudes des usagers évoluent rapidement, stimulées par l’essor du streaming vidéo, des plateformes collaboratives et du commerce en ligne.

Pour répondre à cet appétit numérique, les opérateurs télécoms présents sur le marché poursuivent leurs investissements technologiques afin de densifier le réseau et d’améliorer la qualité de service, notamment dans les zones périurbaines.

Le défi de la couverture nationale

Si ces données traduisent une maturité numérique remarquable par rapport à la moyenne sous-régionale, de grands défis subsistent. Le taux de pénétration élevé cache en effet des disparités géographiques réelles entre la capitale, Libreville, et l’intérieur du pays.

Pour les autorités et le régulateur, l’enjeu des prochaines années consistera non seulement à pérenniser cette croissance, mais surtout à désenclaver les zones rurales encore mal desservies. La réduction de la fracture numérique territoriale demeure la condition essentielle pour faire d’internet un véritable moteur d’inclusion socio-économique pour l’ensemble des Gabonais.