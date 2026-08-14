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CEMAC : la BEAC lance SYSTAC2 pour moderniser la télé-compensation

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 août 2026 à 13h28min
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Siège de la BEAC au Cameroun © D.R.
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La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) enclenche une transition stratégique pour moderniser le paysage financier régional. Avec la mise en service effective de la plateforme SYSTAC2, l’institution monétaire entend fluidifier l’ensemble des paiements de détail et renforcer la sécurité des échanges.

C’est un tournant majeur pour le système bancaire de la zone CEMAC. Mise en service depuis le lundi 3 août 2026, la nouvelle plateforme de télé-compensation SYSTAC2 remplace officiellement l’ancienne infrastructure exploitée sans interruption depuis 2007.

Dans un communiqué officiel publié le 12 août 2026, le Gouverneur de la Banque centrale, Yvon Sana Bangui, a confirmé que ce nouvel outil centralisé prend désormais en charge l’intégralité des flux de paiements de détail, englobant aussi bien les chèques, les virements et les prélèvements automatiques que les transactions par carte bancaire.

Des standards internationaux au service de l’efficacité

Conçue selon la norme internationale ISO 20022, SYSTAC2 repose sur une architecture 100 % en ligne et centralisée. Ce choix technologique garantit un traitement nettement plus rapide des opérations tout en apportant des garanties de sécurité renforcées pour l’écosystème financier subrégional.

Au-delà de la simple compensation automatisée et de l’intégration d’un module optimisé de gestion des litiges, cette plateforme évolutive accueillera ultérieurement un service novateur entièrement dédié aux paiements instantanés.

Vers une transformation globale avec SYGMA V10

Loin de s’arrêter à cette première étape réussie, la Banque Centrale prépare déjà la phase suivante de son plan de modernisation. Le démarrage imminent de SYGMA V10, plateforme spécifiquement calibrée pour le traitement des opérations de gros montants, viendra très prochainement parachever cette refonte structurelle.

La BEAC rassure l’opinion et les acteurs économiques : ce déploiement technique s’effectue en toute fluidité et sans la moindre incidence sur la continuité des services offerts par l’ensemble des établissements financiers participants.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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