Recensement général de la population : la Cour constitutionnelle engage sa mission de contrôle des données

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Dans le cadre du processus de Recensement général de la population et du logement (RGPL), le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Aba’a Owono et les juges constitutionnels ont auditionné le mercredi 12 août 2026 la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono. Un examen approfondi du rapport provisoire qui prépare le terrain à un contrôle rigoureux des données sur l’ensemble du territoire national.

Cette audition fait directement suite à la remise officielle du document par le Vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault. En prêtant ainsi son concours devant les juges, Louise Pierrette Mvono s’est conformée aux exigences de l’article 34 de la Loi fondamentale. Ce mécanisme d’évaluation institutionnel marque le coup d’envoi officiel de la phase de validation de ces données démographiques cruciales pour le pays.

Un outil stratégique au service des politiques publiques

Comme l’a rappelé le membre du gouvernement lors de son passage devant les magistrats, le RGPL constitue le socle des futures politiques d’aménagement et de développement du Gabon. Disposer d’un inventaire précis de la population, de sa répartition territoriale et de sa pyramide des âges s’avère indispensable pour dimensionner adéquatement la construction des écoles, des centres de santé, des infrastructures routières ainsi que le marché de l’emploi.

De plus, ces données fiabilisées soutiendront directement la feuille de route économique du pays, fortement axée sur la transformation sur place des ressources minières, le développement du secteur agricole et la valorisation du capital naturel.

Le contrôle de terrain comme garant de la fiabilité

Pour sceller la crédibilité de l’opération, la Haute juridiction ne se contentera pas de l’étude des documents transmis. Selon la communication de l’institution, la Cour déploiera très prochainement ses propres équipes sur le terrain. Ces enquêteurs auront pour mission de vérifier le travail effectif des agents recenseurs, d’assurer la traçabilité des ménages enregistrés et de croiser les chiffres du rapport avec la réalité du terrain.

Cette présence concrète constituera un filtre indispensable. Elle conditionnera l’appréciation globale des juges constitutionnels avant l’officialisation et la proclamation des résultats définitifs du recensement.