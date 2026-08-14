Développement durable : l’ONU dresse le bilan de 124 initiatives déployées au Gabon en 2025

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Réuni le 10 août 2026 à Libreville, le système des Nations unies (ONU) au Gabon a officiellement dévoilé son rapport annuel 2025 relatif au Plan-cadre de coopération pour le développement durable (2023-2027). Ce bilan exhaustif met en lumière la mise en œuvre de 124 initiatives réparties sur l’ensemble des neuf provinces du pays, avec une priorité marquée en direction des populations les plus vulnérables.

L’allocation des ressources mobilisées témoigne d’un engagement fort envers les secteurs sociaux essentiels. La santé et l’éducation ont absorbé à elles seules la majorité des financements, représentant respectivement 30 % et 25 % des fonds investis. La préservation de l’environnement n’a pas été en reste, avec 15 % des budgets alloués à l’action climatique, tandis que 12 % ont été consacrés au renforcement de la gouvernance et des droits de l’homme. Enfin, les 18 % restants ont permis de financer diverses interventions stratégiques et transversales.

Sur le plan social, l’organisme onusien a axé sa stratégie sur les piliers fondamentaux de la communauté : 34 initiatives ont ciblé la protection de l’enfance, 33 ont visé l’autonomisation des jeunes et 32 se sont concentrées sur le soutien aux femmes et aux filles.

Impact direct et avancées sur le terrain

Les retombées concrètes de ces programmes se mesurent directement auprès des populations locales. Dans le domaine de la santé publique, une vaste campagne a permis de vacciner 52 000 enfants contre la rougeole et la diphtérie.

Sur le plan socio-économique, plus de 112 500 personnes ont bénéficié d’activités génératrices de revenus, principalement concentrées dans les provinces de l’Ogooué-Ivindo et de la Nyanga. Parallèlement, le secteur primaire a tiré profit de cet accompagnement, plus de 500 agriculteurs et pisciculteurs ayant reçu un appui technique sur le terrain.

Consolidation de la gouvernance démocratique

L’action des Nations unies a également marqué le domaine de la citoyenneté. À l’occasion du triple scrutin de 2025, un dispositif majeur a été déployé : 500 observateurs citoyens ont été formés puis répartis dans 200 bureaux de vote connectés, garantissant un suivi rigoureux des opérations électorales.

Grâce à ces actions combinées, l’ONU réaffirme son rôle de partenaire stratégique dans la trajectoire de développement socio-économique du Gabon.