PLFR 2026 : la Présidence voit ses investissements réduits de près de 39 milliards FCFA

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Le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 revoit sensiblement à la baisse les investissements de la Présidence de la République. Les crédits passent de 49,31 milliards de FCFA inscrits dans la Loi de finances initiale à 10,53 milliards de FCFA, soit une réduction de 38,79 milliards de FCFA. Si plusieurs projets sont fortement redimensionnés, certains investissements stratégiques sont néanmoins maintenus, traduisant les priorités retenues par l’exécutif.

Adopté dans un contexte de réajustement global des finances publiques, le PLFR 2026 procède à un important rééquilibrage des crédits d’investissement de l’État. La Présidence de la République n’échappe pas à cet exercice. D’après les données du document budgétaire, les investissements qui lui sont consacrés passent de 49,31 milliards à 10,53 milliards de FCFA, soit une diminution de 38,79 milliards de FCFA, représentant près de 79 % des crédits initialement prévus.

Des arbitrages budgétaires ciblés

Cette baisse résulte principalement de la réduction des enveloppes affectées à plusieurs projets structurants. Le chantier de construction des Archives nationales, initialement doté de 25 milliards de FCFA, ne bénéficie plus que de 1,52 milliard de FCFA dans le PLFR. De même, le projet de réhabilitation, d’équipement et de modernisation du Secrétariat général de la Présidence est ramené de 10,44 milliards à 2 milliards de FCFA, tandis que le système d’organisation de la Direction centrale des systèmes d’information passe de 5,41 milliards à 1 milliard de FCFA.

Malgré cette réduction substantielle, plusieurs projets continuent de bénéficier de financements. Les crédits destinés aux équipements de la Présidence sont maintenus à 1 milliard de FCFA, tandis que le Cabinet du Vice-président du Gouvernement conserve une enveloppe de 1 milliard de FCFA pour ses équipements. Le PLFR prévoit également 100 millions de FCFA pour la flotte aérienne présidentielle et 180 millions de FCFA pour la Task Force. Ces dotations témoignent de la volonté de préserver certaines capacités opérationnelles de la Présidence, malgré le contexte de contraction des investissements publics.

La Présidence participe à l’effort de rationalisation

L’évolution des crédits de la Présidence s’inscrit dans un mouvement plus large de réduction des dépenses d’investissement de l’État. Le PLFR 2026 ramène en effet les investissements publics de 2 137,19 milliards à 1 169,12 milliards de FCFA, soit une baisse globale de 968,07 milliards de FCFA. Dans ce contexte, la Présidence contribue également à l’effort de rationalisation budgétaire engagé par le gouvernement.

Au-delà des chiffres, ces arbitrages illustrent une nouvelle hiérarchisation des priorités d’investissement. Si plusieurs projets emblématiques sont ralentis ou redimensionnés, les crédits maintenus traduisent le choix de préserver les fonctions considérées comme essentielles au fonctionnement de l’institution présidentielle. Les prochains mois permettront d’apprécier l’incidence de ces ajustements sur la mise en œuvre des projets initialement programmés.