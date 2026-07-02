A La UneDerniers articlesECONOMIE

PLFR 2026 : la Présidence voit ses investissements réduits de près de 39 milliards FCFA

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 2 juillet 2026 à 10h51min
1 509 Temps de lecture 1 minute
Une vue de la Présidence de la République © D.R.
Ecouter l'article

Le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 revoit sensiblement à la baisse les investissements de la Présidence de la République. Les crédits passent de 49,31 milliards de FCFA inscrits dans la Loi de finances initiale à 10,53 milliards de FCFA, soit une réduction de 38,79 milliards de FCFA. Si plusieurs projets sont fortement redimensionnés, certains investissements stratégiques sont néanmoins maintenus, traduisant les priorités retenues par l’exécutif.

Adopté dans un contexte de réajustement global des finances publiques, le PLFR 2026 procède à un important rééquilibrage des crédits d’investissement de l’État. La Présidence de la République n’échappe pas à cet exercice. D’après les données du document budgétaire, les investissements qui lui sont consacrés passent de 49,31 milliards à 10,53 milliards de FCFA, soit une diminution de 38,79 milliards de FCFA, représentant près de 79 % des crédits initialement prévus.

Des arbitrages budgétaires ciblés

Cette baisse résulte principalement de la réduction des enveloppes affectées à plusieurs projets structurants. Le chantier de construction des Archives nationales, initialement doté de 25 milliards de FCFA, ne bénéficie plus que de 1,52 milliard de FCFA dans le PLFR. De même, le projet de réhabilitation, d’équipement et de modernisation du Secrétariat général de la Présidence est ramené de 10,44 milliards à 2 milliards de FCFA, tandis que le système d’organisation de la Direction centrale des systèmes d’information passe de 5,41 milliards à 1 milliard de FCFA.

Malgré cette réduction substantielle, plusieurs projets continuent de bénéficier de financements. Les crédits destinés aux équipements de la Présidence sont maintenus à 1 milliard de FCFA, tandis que le Cabinet du Vice-président du Gouvernement conserve une enveloppe de 1 milliard de FCFA pour ses équipements. Le PLFR prévoit également 100 millions de FCFA pour la flotte aérienne présidentielle et 180 millions de FCFA pour la Task Force. Ces dotations témoignent de la volonté de préserver certaines capacités opérationnelles de la Présidence, malgré le contexte de contraction des investissements publics.

La Présidence participe à l’effort de rationalisation

L’évolution des crédits de la Présidence s’inscrit dans un mouvement plus large de réduction des dépenses d’investissement de l’État. Le PLFR 2026 ramène en effet les investissements publics de 2 137,19 milliards à 1 169,12 milliards de FCFA, soit une baisse globale de 968,07 milliards de FCFA. Dans ce contexte, la Présidence contribue également à l’effort de rationalisation budgétaire engagé par le gouvernement.

Au-delà des chiffres, ces arbitrages illustrent une nouvelle hiérarchisation des priorités d’investissement. Si plusieurs projets emblématiques sont ralentis ou redimensionnés, les crédits maintenus traduisent le choix de préserver les fonctions considérées comme essentielles au fonctionnement de l’institution présidentielle. Les prochains mois permettront d’apprécier l’incidence de ces ajustements sur la mise en œuvre des projets initialement programmés.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 2 juillet 2026 à 10h51min
1 509 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

Luxembourg : Cargolux condamné à 754 millions FCFA pour trafic d’influence au Gabon !

2 juillet 2026 à 11h06min

Makongonio 2026 : Michaël Moukouangui remporte le prix du meilleur journaliste environnemental

2 juillet 2026 à 11h04min

Gabon : trois présumés receleurs des équipements de la SEEG aux arrêts à Libreville

2 juillet 2026 à 11h03min

Gabon : la Setrag et l’ANFEP scellent un partenariat pour la formation des jeunes

2 juillet 2026 à 10h48min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : les publicités d’alcool et de tabac proscrites à moins de 500m des écoles 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : les publicités d’alcool et de tabac proscrites à moins de 500m des écoles
[#Reportage] Gabon : l'injure contre le Chef de l'État passible de 5 ans de prison ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : l'injure contre le Chef de l'État passible de 5 ans de prison !
[#Reportage] Mairie de Libreville : un excédent budgétaire de plus d’un milliard de FCFA pour l’exercice 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Mairie de Libreville : excédent de plus d'1 milliard FCFA en 2025
[#Reportage]Libreville : Oligui Nguema inspecte des chantiers culturels 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage]Libreville : Oligui Nguema inspecte des chantiers culturels
[#Journal] Le 19H30 du 01 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 01 Juillet 2026
[#Reportage] Gabon : dix officiers généraux reçoivent leurs attributs 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : dix officiers généraux reçoivent leurs attributs
S'abonner
Bouton retour en haut de la page