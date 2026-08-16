Gabon : Oligui Nguema appelle la diaspora à devenir une force de rayonnement et de développement national

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Dans son discours à la Nation prononcé ce 16 août 2026, à la veille de la célébration de l’Indépendance, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a adressé un message particulier aux Gabonais établis à l’étranger. Le chef de l’État les invite à considérer davantage leur contribution au rayonnement du pays, dans un contexte où le Gabon entend ouvrir une nouvelle séquence de développement et renforcer son positionnement à l’international.

La diaspora gabonaise doit-elle désormais occuper une place plus importante dans la stratégie de développement du pays ? C’est, en filigrane, l’une des orientations contenues dans l’adresse à la Nation de Brice Clotaire Oligui Nguema ce 16 août. Au-delà des sujets liés à l’éducation, à l’emploi, aux infrastructures ou encore à l’attractivité de Libreville, le président de la République a tenu à interpeller directement les Gabonais vivant hors du territoire national.

« À l’endroit de la diaspora, je vous invite à considérer avec un intérêt soutenu votre contribution au rayonnement de notre Nation », a déclaré le chef de l’État. Une invitation qui replace les compétences gabonaises établies à l’étranger dans la dynamique nationale.

Faire de la diaspora un levier pour le Gabon

Le message présidentiel intervient alors que de nombreux Gabonais évoluent à l’étranger dans des secteurs aussi divers que l’enseignement supérieur, la recherche, l’entrepreneuriat, la médecine, l’ingénierie, la finance, le numérique, les arts ou encore les organisations internationales.

L’enjeu, pour les pouvoirs publics, sera désormais de transformer ce potentiel humain en contribution concrète au développement national. Car appeler la diaspora à participer au rayonnement du Gabon suppose également de créer les mécanismes permettant à ses membres d’investir, de transmettre leurs compétences, de développer des projets ou de nouer des partenariats avec les acteurs installés sur le territoire.

Cette mobilisation pourrait notamment passer par des dispositifs facilitant l’investissement productif, le transfert d’expertise, le mentorat des jeunes entrepreneurs ou encore la participation des compétences gabonaises de l’étranger à des projets structurants.

De la contribution symbolique à l’implication économique

L’appel de Brice Clotaire Oligui Nguema pose surtout la question de la relation que l’État souhaite construire avec sa diaspora. Celle-ci ne saurait être uniquement sollicitée pour promouvoir l’image du Gabon à l’étranger. Son potentiel économique, scientifique et professionnel pourrait constituer un véritable instrument de diversification.

Dans plusieurs secteurs où le Gabon cherche précisément à renforcer ses capacités nationales, le recours à l’expertise de compatriotes établis à l’étranger pourrait contribuer au transfert de compétences. Encore faudrait-il disposer d’une cartographie précise de ces profils et organiser leur mise en réseau avec les administrations, universités et entreprises gabonaises. L’enjeu est donc de passer d’une diaspora simplement identifiée comme communauté extérieure à une diaspora considérée comme partenaire du développement national.

Une relation qui devra aussi reposer sur la confiance

Mais cette ambition implique une responsabilité réciproque. Si les Gabonais de l’étranger sont invités à contribuer davantage au développement et au rayonnement de leur pays, les institutions devront parallèlement leur offrir un environnement susceptible de sécuriser leurs investissements et de faciliter leurs initiatives.

La simplification administrative, la sécurité juridique des investissements, l’accès à l’information économique et la création de passerelles avec les institutions nationales pourraient ainsi déterminer la capacité du Gabon à convertir cet appel présidentiel en résultats tangibles.

À travers son message du 16 août, Brice Clotaire Oligui Nguema ouvre donc un chantier qui reste largement à structurer. La diaspora dispose de compétences, de réseaux et de capitaux susceptibles de participer à la transformation du pays. Reste désormais à construire les instruments permettant au Gabon de transformer cette richesse extérieure en force intérieure.