Gabon : entre aspiration au libre-échange et hantise de l’immigration

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Alors que l’Afrique cherche à accélérer son intégration continentale, le Gabon illustre parfaitement la tension entre le désir d’ouverture commerciale et les réticences sociétales face aux flux migratoires. Selon le rapport Aperçus africains 2026 d’Afrobarometer, le cas gabonais révèle un paradoxe saisissant qui interpelle directement les décideurs politiques.

Sur le plan économique, la population gabonaise exprime un soutien clair à l’ouverture commerciale. Une majorité de 53 % des citoyens estime qu’il est préférable pour l’économie nationale que le gouvernement facilite les échanges avec d’autres pays. Plus révélateur encore, lorsqu’il s’agit de choisir leurs partenaires stratégiques, les Gabonais se tournent massivement vers l’extérieur : 70 % d’entre eux privilégient un commerce à l’échelle mondiale, contre seulement 21 % qui préfèrent se limiter au continent africain.

De façon surprenante, le Gabon figure parmi les pays où la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est la mieux connue, avec 26 % de la population qui en a entendu parler, un score bien supérieur à la moyenne continentale soit 13 %.

Le verrou de l’immigration et des frontières

Si les marchandises sont les bienvenues, la circulation des personnes suscite d’importantes réserves. Contrairement à la tendance observée en Afrique centrale où 60 % des répondants soutiennent la libre circulation, le Gabon est l’un des rares pays de la sous-région où une majorité absolue (60 %) réclame une limitation des mouvements transfrontaliers. Actuellement, 77 % des habitants jugent difficile de franchir les frontières.

Ce scepticisme atteint un niveau critique en matière d’emploi : 74 % des Gabonais considèrent que l’arrivée d’immigrants est néfaste pour l’économie nationale, plaçant le pays au premier rang des nations les plus hostiles à l’immigration économique. Conséquence directe, seuls 17 % des sondés accepteraient d’admettre autant ou plus de travailleurs étrangers.

Une jeunesse tentée par le départ

Malgré cette volonté de préserver le marché du travail local, le sentiment de précarité pousse une partie de la population à regarder ailleurs. Près de quatre Gabonais sur dix (37 %) ont déjà envisagé d’émigrer, dont 20 % y ont sérieusement réfléchi. Lorsqu’ils projettent de partir, la sous-région n’attire que 10 % d’entre eux, au profit de l’Europe (31 %) et de l’Amérique du Nord (29 %).

Le Gabon se trouve ainsi à la croisée des chemins. Pour les autorités, le défi consistera à concilier les opportunités de la mondialisation économique avec une opinion publique anxieuse face à la concurrence étrangère sur le marché de l’emploi.