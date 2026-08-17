Gabon : Cap Estérias, Oligui Nguema annonce une rentrée effective à l’Université polyvalente dès la prochaine année universitaire

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Dans son discours à la Nation du 16 août 2026, à la veille du 66e anniversaire de l’Indépendance, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé l’achèvement de la construction de l’Université polyvalente du Cap Estérias et assuré que l’établissement accueillera ses premiers étudiants dès la prochaine année universitaire. Une partie des programmes sera notamment orientée vers les métiers de l’hôtellerie, de la restauration, de l’accueil et du service, dans un contexte où le chef de l’État entend renforcer les capacités nationales de formation et l’employabilité des jeunes.

C’est une annonce particulièrement attendue alors que le système universitaire gabonais fait face à une pression croissante sur ses capacités d’accueil. Dans son adresse à la Nation, Brice Clotaire Oligui Nguema a confirmé que l’Université polyvalente du Cap Estérias devrait entrer en activité dès la prochaine rentrée universitaire.

« Dans cette optique, j’ai poursuivi et achevé la construction de l’Université Polyvalente du Cap Estérias, qui réservera une partie de ses programmes à la formation aux métiers de ce secteur. Toutes les dispositions ont été prises pour une rentrée effective à la prochaine année universitaire », a déclaré le président de la République.

Une nouvelle capacité d’accueil pour l’enseignement supérieur

L’annonce intervient au moment où le chef de l’État reconnaît lui-même la nécessité d’accroître rapidement les capacités du système éducatif national. « Le nombre croissant d’admis aux examens de fin de cycle est une perspective réjouissante. Il démontre la vitalité de notre jeunesse. Il nous oblige aussi à renforcer rapidement les capacités d’accueil de nos établissements scolaires et universitaires », a-t-il souligné.

Dans ce contexte, l’ouverture effective de l’Université polyvalente du Cap Estérias pourrait contribuer à diversifier l’offre nationale d’enseignement supérieur. Le discours présidentiel ne précise toutefois ni la capacité d’accueil de l’établissement, ni les filières qui seront ouvertes dès la première année, ni les modalités d’admission des futurs étudiants.

Ces précisions seront particulièrement attendues à l’approche de la rentrée, afin de déterminer la contribution réelle de cette nouvelle université à la prise en charge des nouveaux bacheliers et, plus largement, au désengorgement des établissements existants.

L’hôtellerie parmi les secteurs prioritaires

La particularité de l’annonce réside également dans l’orientation professionnelle assignée à une partie des formations. Brice Clotaire Oligui Nguema souhaite notamment faire du développement hôtelier un levier d’emplois pour la jeunesse gabonaise. « Formons nos enfants aux métiers de l’hôtellerie, de la restauration, de l’accueil et du service. Donnons-leur les compétences et la discipline nécessaires pour devenir les premiers ambassadeurs de l’excellence gabonaise », a-t-il indiqué.

Cette orientation est directement rattachée par le chef de l’État à la stratégie d’attractivité du Gabon. Selon lui, la modernisation des infrastructures doit s’accompagner du développement des capacités hôtelières, secteur qu’il considère comme « porteur de nombreuses opportunités » susceptibles d’améliorer l’employabilité des jeunes.

De l’infrastructure à l’offre effective de formation

Reste désormais à franchir une étape déterminante : transformer un campus achevé en université pleinement opérationnelle. Au-delà des bâtiments, une rentrée effective suppose notamment la disponibilité des enseignants, des personnels administratifs, des équipements pédagogiques et des programmes de formation. Sur ces aspects, le discours du 16 août ne fournit pas encore de détails. Le président affirme néanmoins que « toutes les dispositions » ont été prises pour permettre l’ouverture de l’établissement dès la prochaine année universitaire.

L’entrée en service de l’Université polyvalente du Cap Estérias sera donc particulièrement scrutée. Dans un contexte de forte demande d’enseignement supérieur, l’enjeu ne sera pas seulement d’ouvrir les portes d’un nouvel établissement, mais d’y proposer dès la première rentrée des formations opérationnelles, professionnalisantes et susceptibles de répondre aux besoins réels de l’économie gabonaise.