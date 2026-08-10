Gabon : la Banque mondiale esquisse un horizon économique prudent pour 2026-2027

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Alors que Libreville réaffirme ses ambitions de transformation structurelle, les récentes projections macroéconomiques de la Banque mondiale appellent à un réalisme rigoureux. Entre dépendance aux matières premières et contraintes de dépenses, le pays aborde une période charnière pour son modèle de développement.

Dans sa dernière évaluation consacrée à la zone CEMAC, l’institution de Bretton Woods dresse un tableau nuancé des perspectives gabonaises. Si la dynamique de reprise s’est maintenue ces dernières années, le rythme d’expansion du produit intérieur brut (PIB) réel devrait s’établir sur une courbe modérée, peinant à franchir le cap des 2,5 % à 3 %. On demeure ainsi en deçà des trajectoires à deux chiffres souhaitées par le gouvernement pour accélérer la modernisation du pays.

Cette retenue s’explique par la forte vulnérabilité de l’économie nationale face aux chocs extérieurs. Le pétrole et le manganèse constituant la quasi-totalité des recettes d’exportation, la moindre contraction de la demande asiatique ou l’instabilité des cours mondiaux fragilise immédiatement le cadrage budgétaire de l’État.

L’impératif de l’assainissement et de la cohésion sociale

Sur le front des finances publiques, la marge de manœuvre demeure étroite. L’encours de la dette et le niveau élevé des dépenses publiques imposent des arbitrages rigoureux à l’exécutif. En parallèle, la hausse du coût de la vie? amplifiée par l’inflation des denrées alimentaires de base, continue d’éroder le pouvoir d’achat des ménages et de peser sur le climat social.

La Banque mondiale souligne ainsi l’urgence d’assainir la trajectoire budgétaire tout en préservant les filets de sécurité sociale. Sans une allocation plus efficace des ressources publiques, le risque est de voir persister une précarité qui touche encore une part significative de la population, souvent cantonnée à un secteur informel peu productif.

La diversification comme unique boussole

Pour contourner ces écueils, le Gabon mise sur l’accélération de son Plan national de développement. L’objectif consiste à diversifier le tissu économique en misant sur la gestion durable des ressources forestières du bassin du Congo, la transition énergétique et la valorisation des filières agricoles et industrielles locales.

L’appui réaffirmé des partenaires multilatéraux vise précisément à catalyser ces réformes structurelles. Toutefois, le succès de cette feuille de route d’ici 2027 reposera sur la capacité des autorités à convertir les opportunités d’investissement en emplois formels et en valeur ajoutée durable pour l’ensemble du territoire.