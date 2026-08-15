Agriculture : Pacôme Kossy veut bâtir le PTSA à partir des réalités des provinces

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Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, entend replacer les territoires au cœur de la politique agricole nationale. Réuni en visioconférence, le 14 août 2026, avec l’ensemble des directeurs provinciaux de l’Agriculture, le membre du gouvernement a défendu une nouvelle méthode pour l’élaboration du Plan de transformation des systèmes alimentaires (PTSA) : partir des besoins exprimés localement pour construire les réponses de l’État.

La transformation agricole du Gabon ne devrait plus se concevoir exclusivement depuis Libreville. C’est, en substance, l’orientation défendue par Pacôme Kossy lors d’une séance de travail avec les responsables provinciaux de son administration. Cette concertation s’inscrit dans le prolongement de la retraite stratégique organisée par le ministère et doit permettre d’instaurer des échanges réguliers entre l’administration centrale et ses services déconcentrés.

Au cours des discussions, les directeurs provinciaux ont dressé un état des lieux des moyens dont disposent leurs services. Patrimoine immobilier, situation foncière, véhicules, tracteurs ou encore effectifs des agents ont notamment été passés en revue. Des remontées qui mettent également en évidence l’insuffisance des ressources humaines dans certaines localités et, plus largement, les contraintes auxquelles l’administration agricole est confrontée sur le terrain.

Faire remonter les besoins de la base

Face à ces difficultés, Pacôme Kossy a invité les responsables provinciaux à davantage de proactivité et d’initiative. Si le ministre reconnaît l’existence de contraintes matérielles et humaines, il considère que celles-ci doivent être progressivement résorbées afin de permettre à l’administration d’apporter des réponses concrètes aux populations.

Cette logique territoriale devrait surtout constituer la colonne vertébrale du futur PTSA. Pour le ministre, il n’est plus question de définir les priorités agricoles des provinces sans associer ceux qui vivent et produisent dans ces territoires. « Nous devons consulter les autorités et les populations locales avant de prendre des décisions. Pour moi, les besoins viennent de la base et remontent vers nous. À nous ensuite d’ajuster nos politiques afin que les décisions prises au niveau central répondent réellement aux attentes des populations », a-t-il indiqué.

Rompre avec une planification agricole trop centralisée

L’approche défendue par Pacôme Kossy entend ainsi inverser la logique traditionnelle de conception des politiques publiques. « Nous ne devons plus décider sans tenir compte des personnes directement concernées. C’est cette approche qui guidera le PTSA », a insisté le ministre. Une orientation qui suppose que les spécificités agricoles, économiques et sociales de chaque province soient effectivement intégrées dans les arbitrages futurs.

Les consultations territoriales annoncées dans les prochaines semaines constitueront, à ce titre, un premier test. Elles devront permettre de recueillir les besoins des producteurs, des communautés et des autorités locales afin de construire un PTSA différencié selon les réalités des territoires.

À l’heure où le Gabon ambitionne d’accélérer sa marche vers la souveraineté alimentaire, l’enjeu sera désormais de traduire cette volonté de décentralisation de la décision agricole en investissements, équipements, accompagnement technique et résultats mesurables dans les provinces. Car faire remonter les besoins du terrain constitue une première étape ; y apporter des réponses concrètes sera le véritable indicateur de réussite de cette nouvelle méthode.