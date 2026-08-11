Dette intérieure : Oligui Nguema annonce le règlement de 51 milliards FCFA pour insuffler un nouvel élan aux PME

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À l’approche des festivités du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Gabon, le Palais de la Rénovation a été le théâtre d’une rencontre économique majeure. Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, y a reçu une délégation de la Fédération des Entreprises du Gabon (FEG), conduite par son président Alain Kouakoua, ainsi que plusieurs dirigeants de PME et PMI. Un échange direct et pragmatique, entièrement dédié au soutien de l’activité économique et à la préservation des emplois.

Pour apporter une réponse concrète aux contraintes de trésorerie qui pèsent sur les entreprises, le Chef de l’État a annoncé le déblocage par le Trésor public d’une première enveloppe de 21 milliards de francs CFA. Ce versement, correspondant à 1 478 ordonnances de paiement couvrant la période 2022-2026, bénéficiera en priorité aux PME du BTP, de l’entretien, du carburant et de l’approvisionnement alimentaire.

Cette injection de liquidités s’ajoute aux 30 milliards de francs CFA consacrés au règlement des créances des secteurs forestier et minier. Au total, l’État mobilise 51 milliards de francs CFA au titre de l’apurement progressif de sa dette intérieure. Tout en instruisant le gouvernement d’accélérer les décaissements régulièrement établis, le Président a rappelé que la transparence et la rigueur de la Vᵉ République restent de mise : les opérateurs dont les créances ne sont pas enregistrées doivent se rapprocher de la Task Force et des directions compétentes pour faire auditer leurs prestations.

Transformer la dette réglée en leviers de croissance

Face aux patrons gabonais dont il a salué le professionnalisme et la résilience, le Chef de l’État s’est voulu galvaniseur. Il les a vivement appelés à convertir ces règlements en capacités de production, en investissements et en opportunités pour la jeunesse. Pour accéder aux grands marchés publics et porter des projets d’envergure, l’heure est également à la mutualisation des compétences et au regroupement. « La force d’un État, ce n’est pas l’administration. C’est le secteur privé », a rappelé le Président de la République.

Responsabilité et émergence de champions locaux

Exigeant en retour une rigueur exemplaire dans l’exécution des contrats attribués, le Président de la République réaffirme, à travers cet arbitrage, une vision claire : faire du secteur privé national le moteur central de la création de richesses et voir émerger de véritables champions économiques gabonais.