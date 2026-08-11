Filière bois : l’État règle 20 milliards de FCFA de créances de TVA

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C’est une véritable bouffée d’oxygène très attendue par les acteurs économiques. Le lundi 10 août 2026, lors d’une audience accordée au ministre des Eaux et Forêts, Maurice Ntossui Allogho, ainsi qu’aux représentants du secteur du bois, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a ordonné le règlement immédiat de 20 milliards de FCFA. Cette somme correspond à des créances de TVA dues par l’État aux entreprises de la filière, selon un communiqué de la présidence.

Premier pourvoyeur privé d’emplois au Gabon avec plus de 15 000 postes directs et indirects, la filière Forêt-Bois subissait depuis plusieurs années une conjoncture particulièrement morose. En cause : un net ralentissement de la demande mondiale, notamment sur les marchés asiatiques.

En débloquant ces fonds retenus dans les rouages administratifs, la présidence entend assainir la dette intérieure de l’État. Pour le chef de l’État, le calcul est simple et pragmatique : « Qui paie ses dettes s’enrichit ». L’objectif affiché est de redonner de la trésorerie aux opérateurs afin qu’ils puissent réinvestir, sécuriser leurs activités et maintenir leurs effectifs.

Vers une transformation locale et de nouveaux marchés

Au-delà de la question financière, cette rencontre a permis de poser les jalons d’une relance stratégique. La présidence insiste sur la volonté d’améliorer le climat des affaires tout en accélérant la transformation locale du bois, valeur cardinale pour la diversification de l’économie gabonaise.

Pour contourner la dépendance aux acheteurs traditionnels, le président a instruit ses ministres d’explorer activement de nouveaux débouchés commerciaux. Le Gabon fixe désormais son cap vers les marchés sous-régionaux et continentaux, avec l’ambition de mieux valoriser ses produits dérivés et d’encourager la consommation locale.

L’industrie salue un signal fort

Du côté des industriels, le soulagement est palpable. Jean-Marie Ntoutoume, délégué général de l’Union des forestiers et industriels du Gabon (UFIGA), a vivement salué l’accélération du paiement de ces créances.

Dès les prochains jours, les opérateurs économiques entameront des séances de travail conjointes avec le ministère de l’Économie et la Direction générale de la Société nationale des bois du Gabon (SNBG). Ensembles, ils devront concrétiser ces directives royales et traduire ce soutien financier en une véritable dynamique de reprise.