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Gabon : la Fonction publique face au piège des carrières courtes ! 

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 10 août 2026 à 21h45min
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Le ministère de la Fonction publique © D.R.
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En portant de 35 à 40 ans l’âge plafond pour intégrer les rangs de la fonction publique, le gouvernement a posé un acte fort. Défendue par le ministère de la Fonction publique comme une réponse inclusive à la précarité professionnelle des diplômés, cette mesure redéfinit la trajectoire des agents de l’État. Toutefois, l’analyse croisée des récents ajustements législatifs met en lumière une équation complexe : comment concilier un recrutement plus tardif avec les impératifs de financement des retraites et le renouvellement des effectifs ?

L’élargissement du bassin de recrutement vient d’abord corriger une distorsion du marché de l’emploi. Dans un contexte marqué par un fort taux de chômage des jeunes et des parcours académiques ou professionnels souvent hachés, la limite historique de 35 ans rejetait prématurément de nombreux cadres qualifiés. 

Fixer le curseur à 40 ans permet d’absorber cette réserve d’expertise et de rétablir une forme de justice sociale. L’État ne recrute plus seulement des profils débutants à former, mais s’attache les services de collaborateurs disposant déjà d’un bagage professionnel valorisable.

Le choc démographique sur le système de retraite

Cependant, cette entrée différée dans l’appareil d’État bouscule le modèle traditionnel des pensions. Pour qu’un fonctionnaire bénéficie d’une retraite à taux plein, une durée minimale de cotisation est requise. En intégrant l’administration autour de 40 ans, alors que l’âge légal de départ à la retraite des agents civils a été relevé à 62 ans, la durée de carrière effective se trouve comprimée à peine à plus de deux décennies.

Cette carrière raccourcie engendre une double contrainte. Ainsi, pour l’agent public, une période de cotisation écourtée risque de traduire, au moment de la cessation d’activité, une pension amoindrie, accentuant la précarité des futurs retraités. Tandis que pour la Caisse des Pensions et des Prestations Familiales des agents de l’Etat ( CPPF ), la réduction du temps de cotisation globale par agent diminue les flux entrants par rapport aux prestations à verser, au moment même où la masse salariale et les engagements de l’État s’alourdissent.

Vers un arbitrage complexe du renouvellement des générations

Cette tension à l’entrée et à la sortie pose le problème de la fluidité de l’administration. En retenant les agents plus longtemps (départ à 62 ans) tout en ouvrant la porte à des candidats plus âgés (jusqu’à 40 ans), l’État prend le risque d’engorger la pyramide des âges. Si cette stratégie répond aux urgences des trentenaires et quarantenaires sans emploi fixe, elle réduit à terme les opportunités d’insertion pour les plus jeunes promotions de diplômés.

À l’intersection de la politique de l’emploi et de la viabilité budgétaire, le relèvement de l’âge d’accès à la fonction publique ne peut être pensé de manière isolée. Pour éviter de transformer une avancée sociale en péril financier pour les régimes de retraite, le gouvernement devra ajuster les paramètres de calcul des pensions et garantir une régulation rigoureuse des flux de recrutement.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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