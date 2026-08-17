17 août An 66 : Ali Bongo appelle les Gabonais à dépasser les divisions et à «garder confiance»

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À l’occasion du 66ᵉ anniversaire de l’Indépendance du Gabon, célébré ce 17 août 2026, Ali Bongo Ondimba a adressé un message aux Gabonais placé sous le signe du rassemblement et de la transmission. Désormais président du Parti démocratique gabonais (PDG), l’ancien chef de l’État affirme avoir fait le choix de « continuer à servir autrement », refuse d’alimenter les querelles liées au passé et invite la jeunesse à prendre toute sa place dans la construction du pays. Son message tient en une formule : « Le Gabon nous dépasse tous. »

Plus qu’un message traditionnel de fête nationale, c’est une prise de parole politique empreinte de recul qu’Ali Bongo Ondimba a adressée aux Gabonais. Près de trois ans après la fin de son pouvoir, l’ancien président évoque son rapport au pays, les critiques dont il continue de faire l’objet et la place qu’il entend désormais occuper dans la vie publique. « Les fonctions passent ; l’attachement à son pays demeure », écrit-il, après avoir rappelé avoir consacré « de nombreuses années » au service du Gabon.

Ali Bongo Ondimba assure entendre « les silences, les omissions » comme ce qui se dit ou s’écrit à son endroit. Mais il affirme avoir choisi de ne pas entrer dans les controverses. « J’ai fait un choix, en conscience et dans l’intérêt supérieur du Gabon : ne pas nourrir ces querelles byzantines, ne pas leur donner du grain à moudre, ne pas prêter le flanc au désordre ni à la dispute inutile », indique-t-il.

« Gardez confiance en notre pays. Gardez espoir »

L’ancien chef de l’État reconnaît également les difficultés et les inquiétudes qui traversent les familles gabonaises. Il dit recevoir les témoignages, « les paroles d’affection », mais également « les attentes qui s’expriment ». Une manière pour lui de maintenir un lien avec une partie de l’opinion tout en affirmant avoir pris acte de la nouvelle réalité politique du pays.

« Vous n’avez pas à en avoir honte : reconnaître ce qui a été accompli n’est ni une nostalgie ni une posture, c’est un droit de mémoire », écrit-il, avant de lancer : « À chacune et à chacun, je veux simplement dire : gardez confiance en notre pays. Gardez espoir. »

Ali Bongo veut désormais « servir autrement »

L’un des passages les plus politiques du message concerne son avenir. Ali Bongo Ondimba affirme avoir volontairement choisi de « continuer à servir autrement » et ne solliciter « plus de mandat électif ». Il précise néanmoins que renoncer à exercer le pouvoir ne signifie ni abandonner ses convictions ni devenir indifférent au destin national.

En sa qualité de président du PDG, il dit vouloir consacrer son énergie à la reconstruction de cette formation politique, à la transmission et à la préparation d’une nouvelle génération. « Le PDG appartient lui aussi à l’histoire de notre pays », soutient-il, appelant le parti à se renouveler profondément, à écouter les Gabonais et à contribuer, dans le respect des institutions, à « l’existence d’une opposition responsable et d’une alternative crédible ».

Un appel particulier à la jeunesse gabonaise

Aux jeunes, Ali Bongo Ondimba adresse enfin une exhortation à ne pas subir l’avenir. « N’ayez jamais peur de l’avenir. Prenez votre place. Formez-vous, engagez-vous, débattez, proposez, construisez », lance-t-il, estimant que le Gabon de demain appartiendra d’abord à ceux qui auront « le courage d’imaginer et la volonté de bâtir ».

L’ancien président conclut son message en appelant les Gabonais à privilégier ce qui les rassemble au-delà de leurs parcours et de leurs opinions. Citant la Concorde et son invitation à rester « unis dans la concorde et la fraternité », il prévient que le pays s’est toujours relevé de ses épreuves « par l’union de ses filles et de ses fils, jamais par leur division ».

Une philosophie résumée par le thème même de son message : « Le Gabon nous dépasse tous. Il était là avant nous et il demeurera après nous. Notre responsabilité est de le transmettre plus fort, plus juste et plus uni à ceux qui viendront après nous. »