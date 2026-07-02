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Gabon : la Setrag et l’ANFEP scellent un partenariat pour la formation des jeunes

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 2 juillet 2026 à 10h48min
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Christian Magni, directeur général de la Setrag et Arian Nestor Lendzondzo, directeur général de l’ANFEP © D.R.
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La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) et l’Agence nationale de formation et d’enseignement professionnel (ANFEP) ont signé, le mercredi 1er juillet 2026 à Owendo, une convention de partenariat destinée à renforcer la formation des jeunes Gabonais aux métiers du ferroviaire. Cette collaboration public-privé vise à aligner l’offre de formation sur les besoins réels des entreprises et à faciliter l’insertion professionnelle des apprenants.

Réunis au siège du transporteur ferroviaire, les dirigeants des deux entités ont ainsi officialisé une alliance stratégique. L’objectif est clair : préparer les jeunes aux exigences du secteur et booster leur employabilité grâce à des stages, des cursus adaptés et des perspectives concrètes de recrutement.

Setrag mise sur la formation pour préparer la relève

Dans un secteur aussi spécialisé que le transport ferroviaire, la Setrag entend anticiper ses futurs besoins en compétences tout en soutenant la politique nationale en faveur de l’emploi des jeunes. « Ce partenariat public-privé poursuit deux objectifs principaux. Le premier est l’accompagnement de la politique de plein emploi prônée par les plus hautes autorités de notre pays », a expliqué Christian Magni, directeur général de la Setrag.

L’entreprise, qui compte un peu plus de 1 600 employés, souhaite ainsi assurer le renouvellement de ses effectifs en formant dès aujourd’hui les talents de demain.

Chaque année, la Setrag accueille en moyenne 250 stagiaires dans le cadre de conventions de stage ou de contrats de professionnalisation. Grâce à cet accord, l’entreprise espère monter en puissance en offrant davantage d’opportunités aux profils issus des centres de l’ANFEP. « Nous souhaitons recruter des jeunes qui possèdent déjà un bagage théorique, mais aussi des notions de base sur le ferroviaire », a souligné le directeur général. Les futurs stagiaires pourront ainsi parfaire leurs compétences par une immersion terrain, notamment dans les domaines de la maintenance, de la réglementation ferroviaire ou de l’exploitation des équipements.

L’ANFEP adapte son offre aux réalités du marché

Du côté de l’ANFEP, cette convention s’inscrit dans une restructuration globale de la formation professionnelle, désormais orientée vers la demande des opérateurs économiques. L’agence ambitionne de co-construire des programmes sur mesure. « Nous nous inscrivons aujourd’hui dans une logique de formation « à la carte ». Ce partenariat permettra à la Setrag d’avoir un canal direct avec nous », a indiqué Arian Nestor Lendzondzo, directeur général de l’ANFEP.

Ce dernier a d’ailleurs invité les équipes de la Setrag à visiter les centres de l’agence afin d’identifier les compétences disponibles et de concevoir ensemble des parcours adaptés. Au-delà des stages, cette synergie permettra de mieux anticiper les recrutements futurs, en tenant compte des départs à la retraite, des évolutions technologiques et de l’émergence de nouveaux métiers. L’ANFEP entend ajuster en continu son catalogue pour mettre à disposition du marché une main-d’œuvre qualifiée et immédiatement opérationnelle.

En scellant cette union, la Setrag et l’ANFEP posent les bases d’une passerelle durable entre l’école et l’entreprise. Une dynamique vertueuse qui promet de nationaliser l’expertise ferroviaire tout en ouvrant de réelles perspectives d’avenir à la jeunesse gabonaise.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

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