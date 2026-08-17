17 août An 66 : Jean Fidèle Otandault salue «un Gabon qui se transforme»

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À l’occasion du 66ᵉ anniversaire de l’Indépendance du Gabon, célébré ce lundi 17 août 2026, Jean Fidèle Otandault, ancien ministre d’État chargé du Budget et des Comptes publics et ancien député du 2ᵉ arrondissement de Port-Gentil, a adressé un message aux Gabonais, avec une attention particulière pour les populations de la capitale économique. Entre hommage aux générations ayant construit la Nation, soutien à l’action du président Brice Clotaire Oligui Nguema et attachement à Port-Gentil, l’ancien membre du gouvernement appelle à préserver l’unité nationale.

Pour Jean Fidèle Otandault, la célébration du 17 août doit dépasser le seul souvenir de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale. Expert-comptable diplômé et commissaire aux comptes, l’ancien ministre d’État considère cette date comme un moment de transmission entre les générations. « L’Indépendance n’est pas seulement une date. Elle est un héritage, une responsabilité et une promesse faite aux générations qui nous succéderont », a-t-il déclaré.

Dans son message, l’ancien député de Port-Gentil rappelle que cette 66ᵉ fête nationale intervient dans une période particulière, marquée par la mise en place des nouvelles institutions de la République. Il en profite pour adresser ses félicitations au président Brice Clotaire Oligui Nguema pour les réalisations engagées dans cette nouvelle séquence politique.

La Cité de la Démocratie et la Maison Jean Ping saluées

Jean Fidèle Otandault cite particulièrement la réhabilitation de la Cité de la Démocratie et son Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba. À ses yeux, l’infrastructure constitue désormais « une vitrine du Gabon » susceptible d’accueillir des rencontres nationales et internationales et de contribuer au rayonnement du pays.

Mais c’est l’inauguration de la « Maison Jean Ping », nouveau siège du ministère des Affaires étrangères, qui trouve une résonance particulière dans son message. « Comment ne pas saluer, avec une émotion toute particulière, l’inauguration, en cette veille de notre fête nationale, de la Maison Jean Ping, qui porte le nom d’un illustre fils de Port-Gentil », souligne-t-il. Pour l’ancien ministre, cet hommage constitue « un clin d’œil » à la capitale économique susceptible de nourrir une « légitime fierté » chez les Port-Gentillais.

Port-Gentil, « une part de mon histoire »

Une large partie du message est justement consacrée à Port-Gentil, ville dont Jean Fidèle Otandault fut député du 2ᵉ arrondissement. « Port-Gentil n’est pas simplement la ville où je suis né et où j’ai mes racines. Elle est une part de mon histoire, de mon identité et de mon engagement au service de notre pays », affirme-t-il.

Décrivant la capitale économique comme une « ville de travail, d’énergie et de caractère », il rappelle sa contribution à l’histoire économique nationale et dit croire en son potentiel pour l’avenir. L’ancien ministre adresse également une mention particulière aux autorités locales et à la jeunesse port-gentillaise récemment mobilisée contre les injures diffusées sur les réseaux sociaux, à laquelle il exprime son « soutien » et sa « fierté ».

Au-delà de Port-Gentil, Jean Fidèle Otandault appelle finalement les Gabonais à se retrouver autour de ce qui fonde leur appartenance commune. « En ce jour de fête nationale, retrouvons-nous autour de l’essentiel : notre drapeau, notre histoire, notre terre et notre destin commun », exhorte-t-il, avant de souhaiter que le Gabon demeure « une terre de paix, d’unité, de fraternité et d’espérance ».