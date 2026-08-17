 Oligui Nguema : «le temps des promesses doit céder la place au temps des preuves»

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À l’occasion de son discours à la Nation du 16 août 2026, marquant le 66e anniversaire de l’Indépendance, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a semblé acter un changement de séquence dans la conduite de son action. Après trois années marquées par le lancement de nombreux projets, le chef de l’État estime désormais que « le temps des promesses doit céder la place au temps des preuves ». Infrastructures livrées, chantiers à achever, délais à contrôler, qualité à garantir et responsabilités à établir : la Ve République entre, selon le discours présidentiel, dans une phase où l’action publique entend être jugée sur ses résultats.

Après le temps des annonces, celui de l’exécution. Brice Clotaire Oligui Nguema a profité de son adresse du 16 août pour fixer ce qui apparaît comme une nouvelle doctrine de l’action gouvernementale. « Depuis mon accession à la magistrature suprême, nous avons engagé un vaste chantier de modernisation. Aujourd’hui, le temps des promesses doit céder la place au temps des preuves. Les réalisations sortent de terre », a-t-il déclaré.

La formule est politiquement engageante. En faisant lui-même des « preuves » le nouvel étalon de son action, le président déplace le centre de gravité de la communication publique : l’annonce d’un projet, son inscription budgétaire ou le lancement d’un chantier ne devraient désormais plus suffire. Ce sont leur achèvement et leur utilité effective qui devront matérialiser la politique de Refondation.

Des infrastructures érigées en premières « preuves »

Pour étayer son propos, le chef de l’État a dressé un inventaire des réalisations qu’il rattache à son programme de modernisation. Il cite notamment le Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba, la réhabilitation du Mémorial Léon Mba, l’Esplanade Georges Damas Aleka, la Cité administrative Émeraude ou encore l’Hôtel des Affaires étrangères Maison Jean Ping.

À cette liste s’ajoutent l’État-major de la Marine nationale, celui des Sapeurs-pompiers, les centres de santé de la Peyrie, d’Akébé et de Bikélé ainsi que la « livraison progressive » des principaux axes routiers. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, ces ouvrages doivent rendre perceptible une politique jusque-là principalement portée par une succession de projets annoncés ou engagés.

Cette volonté explique également le changement de format revendiqué pour la célébration du 17-Août. La fête de l’Indépendance, jusque-là essentiellement structurée autour des cérémonies officielles et de la parade militaire, est désormais accompagnée d’inaugurations destinées à présenter au public les réalisations de l’État.

Contrôler les délais et « demander des comptes »

Mais le passage « des promesses aux preuves » ne concerne pas seulement les infrastructures déjà réalisées. Il implique aussi une pression accrue sur l’appareil administratif et tous ceux chargés d’exécuter les projets publics. « La dynamique est enclenchée. Elle ne doit être ralentie ni par la bureaucratie, ni par l’inertie, ni par les mauvaises habitudes, ni par les intérêts particuliers », a prévenu le président. Avant de fixer une ligne plus contraignante : « L’État doit avancer avec méthode, contrôler les délais, exiger la qualité et demander des comptes ».

Le propos est significatif. En pointant directement la bureaucratie, l’inertie et les intérêts particuliers, le chef de l’État reconnaît que l’obstacle à l’exécution de ses politiques ne réside pas uniquement dans la disponibilité des financements. Il se situe également dans la capacité de l’administration, des responsables publics et des opérateurs chargés des travaux à transformer les décisions prises au sommet en résultats concrets.

Une doctrine qui expose aussi l’exécutif à l’évaluation

En changeant ainsi son propre critère de réussite, Brice Clotaire Oligui Nguema prend cependant un engagement qui dépasse les seuls responsables administratifs. Dès lors que « le temps des preuves » est proclamé, chaque chantier annoncé mais non livré, chaque calendrier dépassé ou chaque investissement sans résultat perceptible pourra être confronté à cette exigence présidentielle.

Le chef de l’État semble d’ailleurs l’assumer. « Je ne vous dirai pas que la route sera facile. Je ne vous dirai pas que tout est achevé », a-t-il reconnu, avant de promettre que l’État poursuivra son action « avec méthode et fermeté ».

La séquence qui s’ouvre devrait donc logiquement être celle du bilan : quels projets ont réellement été achevés ? Lesquels accusent des retards ? À quel coût ont-ils été exécutés ? Les infrastructures livrées répondent-elles aux besoins pour lesquels elles ont été financées ? Autant de questions désormais légitimées par la doctrine présidentielle elle-même.

Des promesses aux preuves, puis des preuves aux résultats

La formule prend encore davantage de poids lorsque Brice Clotaire Oligui Nguema annonce que les défaillances ne devraient plus rester sans conséquence. « Là où il y aura des retards, nous exigerons des corrections. Là où il y aura des fautes, les responsabilités devront être établies. Là où l’intérêt national sera en jeu, nous ne reculerons pas », a-t-il assuré.

Le discours du 16 août marque ainsi moins la fin des promesses que le début d’une obligation politique de démonstration. En proclamant le passage au « temps des preuves », Oligui Nguema place désormais sa propre action et celle de son gouvernement sous une exigence mesurable : celle des délais tenus, des ouvrages achevés, de leur qualité et surtout de leur impact réel sur la vie des Gabonais.

Car après les annonces, les premières pierres et les inaugurations, une troisième étape restera incontournable : celle de l’usage. La véritable preuve ne sera pas seulement qu’une infrastructure sorte de terre, mais qu’elle fonctionne durablement et améliore effectivement le service rendu aux populations.