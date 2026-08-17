Gabon : Le plan d’attaque de l’État pour désasphyxier le secteur privé

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Pour soutenir ses entreprises et relancer la croissance, le gouvernement gabonais déploie une stratégie combinant le règlement progressif des créances publiques et un meilleur accès aux financements privés.

Rétablir la confiance économique tout en redynamisant le secteur privé national s’impose comme une priorité majeure pour les autorités gabonaises. Confrontées à l’asphyxie financière de nombreux prestataires locaux, les instances gouvernementales multiplient les initiatives pour assainir les comptes publics et fluidifier la circulation des liquidités au sein du tissu économique national.

La résorption de la dette intérieure comme priorité

Au cœur du dispositif figure le traitement rigoureux de la dette intérieure. Accumulées au fil des exercices budgétaires, ces créances non soldées ont longtemps fragilisé la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME), restreignant leurs capacités d’investissement et menaçant l’emploi local.

Afin d’enrayer cet engrenage, l’État a engagé un processus structuré d’audit et d’apurement des arriérés. Cette démarche vise non seulement à crédibiliser la signature de la puissance publique, mais également à injecter des fonds frais directement dans le secteur productif. Pour les chefs d’entreprise, la régularisation progressive des paiements publics constitue une bouffée d’oxygène indispensable à la reprise de leurs activités.

Un partenariat renforcé avec le secteur bancaire

Parallèlement au désendettement public, le gouvernement sollicite le système financier pour accélérer la relance. Les discussions engagées avec les établissements bancaires visent à faciliter le financement de l’économie réelle à travers des mécanismes de garantie et des conditions d’emprunt plus abordables.

L’objectif consiste à surmonter la frilosité coutumière des banques face aux projets locaux en instaurant un cadre de partage des risques. En encourageant l’octroi de crédits de campagne et de prêts d’investissement, l’État ambitionne de stimuler la commande privée et d’accompagner la diversification de l’économie nationale, secteur par secteur.

Vers un écosystème commercial revitalisé

Cette double approche — remboursement des dettes dues et impulsion du crédit bancaire — marque une volonté de restaurer un climat des affaires sain et prévisible. En restaurant la solvabilité des entreprises et leur capacité à contracter des prêts, les pouvoirs publics entendent créer un cercle vertueux durable.

La réussite de ce plan de soutien conditionnera la soutenabilité de la croissance économique et la consolidation des emplois locaux, jetant ainsi les bases d’une souveraineté financière renforcée pour le pays.