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PK12 : reprise du transport après échange avec la mairie de Ntoum

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 20 juin 2026 à 13h32min
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Reprise du transport de clandés au PK12 © GMT
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Quelques jours après le mouvement d’humeur des chauffeurs de clandos sur la ligne Pk12 – Bikele-Château- Nzong, les activités de transport ont repris le cours habituel jeudi 18 juin. Au cœur des revendications, la revue des tarifs imposés par le maire du 3e arrondissement de Ntoum. Une situation devant laquelle la maire de Ntoum a tranché. 

Le 09 juin dernier, une note signée du maire dub3e arrondissement de la ville de Ntoum, annonçait de nouveaux tarifs pour les différentes lignes. Dont celui de la ligne Pk12- Nzong, à 300 FCFA pour 17 kilomètres. Ce qui a conduit à une grogne des chauffeurs. Lesquels ont été reçus par le Maire central de Ntoum. « À la suite de notre rencontre avec le maire de Ntoum, elle a écouté nos doléances et accepté de revoir le tarif. Entre les recettes à verser, les taxes, assurances et autres, elle a décidé de fixer le prix à 400FCFA aller et 300 FCFA retour », relate Obiang, responsable des transporteurs. 

Une reprise au goût mi-figue, mi-raisin 

Pour eux, même si la décision du maire est irrévocable et salutaire, il reste que la réalité du terrain est autre. En effet, entre les dépenses pour l’entretien du véhicule et les taxes journalières, la difficulté reste présente. « On ne peut plus rien faire. Lorsque j’ai payé la mairie, verser la recette au propriétaire du véhicule et payer la police comme on nous l’impose, je rentre avec quoi alors que j’ai six grosses qui m’attendent? » interroge Pamphile, chauffeur de la ligne Pk12-Nzong. 

De leurs côtés, les clients eux se disent satisfaits du rabais mais interrogent aussi la différence sur le coût aller et retour. « Pourquoi est-ce-que l’on doit payer 400 à l’aller et 300 au retour? N’aurait-il pas été mieux d’imposer le même tarif. Si on décide de payer 300 que cela soit imposé à l’aller comme au retour. » Nzamba, client. C’est donc sur une satisfaction légère que les chauffeurs de véhicules de type clandos ont repris leurs activités de transport sur la ligne Pk12-Bikélé-Château-Nzong. Gageons que ce nouveau tarif soit respecté au pied de la lettre. 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 20 juin 2026 à 13h32min
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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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