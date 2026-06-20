Derniers articlesSOCIETE

CAMES : le Gabonais Pr Charles Edgar Mombo élu président du Conseil des ministres

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 20 juin 2026 à 13h27min
1 512 Temps de lecture 1 minute
Pr Charles Edgar Mombo élu président du Conseil des ministres du CAMES © D.R.
Ecouter l'article

Libreville a accueilli du 15 au 19 juin 2026 la 43ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Cette rencontre de haut niveau a réuni les représentants de 16 des 19 États membres de l’institution. Elle a été marquée par l’élection du ministre gabonais de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Charles Edgar Mombo, à la présidence du Conseil des ministres du CAMES pour un mandat d’un an. 

Prenant la parole à l’issue des travaux, le nouveau président en exercice du Conseil des ministres du CAMES qui remplace  a exprimé la satisfaction du Gabon quant à la qualité des échanges  qui ont marqué cette session. « Les débats ont été riches, francs et constructifs », a-t-il déclaré, soulignant que les résolutions adoptées constituent « des orientations stratégiques importantes pour la modernisation de nos systèmes d’enseignement supérieur et de recherche ». Le Pr Charles Edgar Mombo a notamment insisté sur les défis liés à la transformation numérique, au financement de la recherche, à l’employabilité des diplômés et à la compétitivité internationale des universités africaines.

Une feuille de route axée sur la modernisation

Les travaux ont également enregistré le retour de trois pays membres, à savoir le Burundi, le Rwanda et la Guinée-Bissau, après une longue période d’absence. Une dynamique saluée par les participants qui y voient un signal fort en faveur du renforcement de la coopération universitaire et scientifique dans l’espace africain et malgache. Parmi les principales innovations retenues figure la création d’une Académie virtuelle du CAMES. 

En effet, véritable centre de services scientifiques et académiques, cette plateforme numérique aura pour mission d’accompagner les États et les institutions d’enseignement supérieur dans l’amélioration des performances universitaires, le partage des connaissances et le renforcement des capacités des chercheurs. Les participants ont également rendu un hommage appuyé au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour son soutien constant en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Une présidence sous le signe de l’action

Désormais à la tête du Conseil des ministres du CAMES, le Pr Charles Edgar Mombo a pris l’engagement de placer son mandat « sous le signe de la continuité, de la concertation et de l’action ». Il a annoncé une année de suivi rigoureux des décisions prises afin que « chaque résolution adoptée se traduise par des résultats mesurables au bénéfice des universités, des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des étudiants » a-t-il précisé. Il entend également promouvoir l’assurance qualité, la transformation numérique, la mobilité académique et l’attractivité internationale de la recherche produite dans les pays membres.

Ainsi, la 43ème session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES s’est achevée sur une note d’espoir et de mobilisation collective. L’instance suprême de gouvernance de l’organisation a décidé que la 44ᵉ session ordinaire se tiendra en 2027 à Yaoundé, au Cameroun, avec l’ambition de poursuivre la consolidation de l’intégration académique et de l’excellence universitaire dans l’espace CAMES. 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 20 juin 2026 à 13h27min
1 512 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Pêche : le Gabon fermera ses eaux aux navires européens dès le 29 juin 2026

20 juin 2026 à 15h06min

Moanda : le corps sans vie d’un enfant de 12 ans repêché dans une rivière

20 juin 2026 à 15h00min

Guinness Slam Tour : 4 nouvelles provinces et 13 finalistes dans le viseur de la 2ème édition

20 juin 2026 à 14h40min

Régulation de l’Iboga : Guy Bertrand Mapangou réfute la rumeur d’une interdiction dans les rites traditionnels

20 juin 2026 à 14h24min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Affaire Eddy Minang : le magistrat épinglé sur la base de l'article 150 de leur statut 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Affaire Eddy Minang : le magistrat épinglé sur la base de l'article 150 de leur statut
[#RevuedePresse] Revue de presse du 19 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 19 Juin 2026
[#Journal] Le 12H30 du 19 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 19 Juin 2026
[#Reportage] Paiement des rappels de solde : Plus de 10 900 dossiers concernés par la 3e tranche 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Paiement des rappels de solde : Plus de 10 900 dossiers concernés par la 3e tranche
[#Reportage] Bambouchine : seulement 2 kilomètres de route réalisés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Bambouchine : seulement 2 kilomètres de route réalisés
[#Reportage] Afrique : face aux chocs économiques mondiaux, la Bad préconise l’intégration régionale 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Afrique : face aux chocs économiques mondiaux, la Bad préconise l’intégration régionale
S'abonner
Bouton retour en haut de la page