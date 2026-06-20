CAMES : le Gabonais Pr Charles Edgar Mombo élu président du Conseil des ministres

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Libreville a accueilli du 15 au 19 juin 2026 la 43ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Cette rencontre de haut niveau a réuni les représentants de 16 des 19 États membres de l’institution. Elle a été marquée par l’élection du ministre gabonais de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Charles Edgar Mombo, à la présidence du Conseil des ministres du CAMES pour un mandat d’un an.

Prenant la parole à l’issue des travaux, le nouveau président en exercice du Conseil des ministres du CAMES qui remplace a exprimé la satisfaction du Gabon quant à la qualité des échanges qui ont marqué cette session. « Les débats ont été riches, francs et constructifs », a-t-il déclaré, soulignant que les résolutions adoptées constituent « des orientations stratégiques importantes pour la modernisation de nos systèmes d’enseignement supérieur et de recherche ». Le Pr Charles Edgar Mombo a notamment insisté sur les défis liés à la transformation numérique, au financement de la recherche, à l’employabilité des diplômés et à la compétitivité internationale des universités africaines.

Une feuille de route axée sur la modernisation

Les travaux ont également enregistré le retour de trois pays membres, à savoir le Burundi, le Rwanda et la Guinée-Bissau, après une longue période d’absence. Une dynamique saluée par les participants qui y voient un signal fort en faveur du renforcement de la coopération universitaire et scientifique dans l’espace africain et malgache. Parmi les principales innovations retenues figure la création d’une Académie virtuelle du CAMES.

En effet, véritable centre de services scientifiques et académiques, cette plateforme numérique aura pour mission d’accompagner les États et les institutions d’enseignement supérieur dans l’amélioration des performances universitaires, le partage des connaissances et le renforcement des capacités des chercheurs. Les participants ont également rendu un hommage appuyé au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour son soutien constant en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Une présidence sous le signe de l’action

Désormais à la tête du Conseil des ministres du CAMES, le Pr Charles Edgar Mombo a pris l’engagement de placer son mandat « sous le signe de la continuité, de la concertation et de l’action ». Il a annoncé une année de suivi rigoureux des décisions prises afin que « chaque résolution adoptée se traduise par des résultats mesurables au bénéfice des universités, des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des étudiants » a-t-il précisé. Il entend également promouvoir l’assurance qualité, la transformation numérique, la mobilité académique et l’attractivité internationale de la recherche produite dans les pays membres.

Ainsi, la 43ème session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES s’est achevée sur une note d’espoir et de mobilisation collective. L’instance suprême de gouvernance de l’organisation a décidé que la 44ᵉ session ordinaire se tiendra en 2027 à Yaoundé, au Cameroun, avec l’ambition de poursuivre la consolidation de l’intégration académique et de l’excellence universitaire dans l’espace CAMES.