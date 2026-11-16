PDG : Ali Akbar Onanga Y’Obegue conteste la légalité du XIIIe Congrès et réclame son report

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À deux semaines du XIIIe Congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais (PDG), prévu du 27 au 29 novembre 2026 à Libreville, Ali Akbar Onanga Y’Obegue, qui revendique la qualité de secrétaire général du parti, remet en cause la régularité juridique de ces assises. Dans une lettre adressée aux militants le 13 novembre 2026, il dénonce une convocation contraire aux statuts, conteste la légitimité de la direction actuelle et soutient que le prochain congrès ordinaire ne devrait intervenir qu’en décembre 2027. Une nouvelle offensive dans la bataille pour le contrôle de l’ancien parti au pouvoir.

La crise interne au Parti démocratique gabonais est loin d’être résolue. Alors que la direction conduite par les responsables issus de la réorganisation de janvier 2025 prépare son congrès de novembre, Ali Akbar Onanga Y’Obegue oppose une argumentation essentiellement juridique à la tenue de ces assises. Dans sa quatrième lettre aux militants, intitulée Treize ne vient qu’après douze, l’ancien responsable gouvernemental remet en question les décisions prises depuis mars 2024 et défend la continuité des organes issus du XIIe Congrès ordinaire de décembre 2022, présidé par Ali Bongo Ondimba.

Un congrès convoqué treize mois avant l’échéance statutaire ?

Le premier argument avancé concerne le calendrier. Selon Ali Akbar Onanga Y’Obegue, l’article 89 des statuts du PDG prévoit la tenue d’un congrès ordinaire tous les cinq ans. Le XIIe Congrès ayant eu lieu les 23 et 24 décembre 2022, le prochain devrait normalement se tenir en décembre 2027. La convocation des assises du 27 novembre 2026 constituerait donc, selon lui, une anticipation d’environ treize mois dépourvue de fondement statutaire.

« Le Congrès se tient en session ordinaire tous les cinq (5) ans », rappelle-t-il en citant l’article 89. Il estime qu’une résolution du Bureau politique ne saurait, à elle seule, modifier cette périodicité. Il invoque également les délais de préparation prévus par le règlement intérieur, notamment la transmission préalable des rapports d’activité et le dépôt des candidatures. Des exigences qui, selon son analyse, ne pourraient être respectées compte tenu de la convocation intervenue le 22 octobre 2026.

La légitimité de la direction actuelle directement contestée

Au-delà du calendrier, Ali Akbar Onanga Y’Obegue remet en cause les fondements juridiques de la direction installée à la suite du congrès extraordinaire du 30 janvier 2025. Il reproche à ses organisateurs d’avoir invoqué les statuts de 2008 pour convoquer des assises destinées à modifier les textes issus de 2022. Or, selon lui, ces derniers avaient abrogé les dispositions antérieures contraires.

L’intéressé soutient également qu’aucun acte n’aurait régulièrement constaté la vacance de la présidence du PDG avant la mise en place d’une nouvelle direction. « On ne pourvoit pas une fonction qui n’est pas vacante », affirme-t-il en substance. Il invite ainsi les responsables actuels à produire une démission écrite d’Ali Bongo Ondimba, un constat d’empêchement définitif ou un procès-verbal établissant l’élection régulière d’un successeur. Ces accusations constituent toutefois la position d’une partie au conflit interne et ne sauraient, à elles seules, établir juridiquement la nullité des décisions contestées.

Une bataille statutaire aux conséquences politiques

Dans son argumentaire, Ali Akbar Onanga Y’Obegue s’appuie également sur la loi n°016/2025 du 27 juin 2025 relative aux partis politiques. Il cite notamment ses articles 39, 40 et 72, qui encadrent l’administration démocratique des formations politiques et la tenue régulière de leurs instances. Pour lui, la mise en conformité avec cette législation ne peut justifier une dérogation aux règles statutaires relatives à la convocation des congrès.

Cette lecture juridique traduit une opposition politique plus profonde sur la direction et l’avenir du PDG depuis la chute du régime d’Ali Bongo Ondimba, le 30 août 2023. En contestant les décisions prises depuis 2024, Ali Akbar Onanga Y’Obegue cherche à remettre au centre du débat la légitimité des organes dirigeants. La position de la direction organisatrice sur les griefs précis formulés dans cette lettre reste un élément essentiel pour apprécier contradictoirement ce différend.

Ali Akbar Onanga Y’Obegue appelle au report des assises

Face à cette situation, le signataire ne réclame pas l’abandon de tout congrès, mais le report de celui prévu fin novembre. Il défend l’organisation d’une concertation associant les différentes sensibilités du parti, préalable à la tenue d’un congrès extraordinaire qu’il souhaite rassembleur. Il rappelle à cet effet une proposition formulée, selon lui, par Ali Bongo Ondimba le 20 octobre 2026 en faveur d’un retour à la légalité statutaire.

« Un parti qui demande à ses militants d’obéir à des statuts devrait au moins les leur montrer », écrit-il, appelant à la publication des actes et textes invoqués par les différentes parties. À moins de deux semaines des assises annoncées, cette nouvelle contestation place le PDG devant une question décisive : le congrès de novembre permettra-t-il de dépasser les divisions internes ou ouvrira-t-il un nouveau chapitre de la bataille pour la légitimité de sa direction ?