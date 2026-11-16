Bitam : duel à la machette entre deux proviseurs pour un seul fauteuil au lycée evangélique Edzang Nkoulou

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Ce lundi 16 novembre 2026, la reprise des cours a pris une tournure inédite au lycée évangélique Edzang Nkoulou, à Bitam, dans la province du Woleu-Ntem. Alors que les élèves s’attendaient à entamer une semaine d’études ordinaire, ils ont assisté dans la cour de l’établissement à une confrontation ouverte entre deux responsables revendiquant chacun le poste de proviseur. Selon un reportage diffusé par le média local Direct 9, cette cacophonie administrative a fortement perturbé le démarrage des enseignements durant les premières heures de la matinée.

L’origine de ce bicéphalisme remonte au 12 novembre dernier. À l’issue d’une réunion tenue au sein de l’école, le directeur général de l’enseignement privé protestant de l’Église évangélique du Gabon, le Dr Marcel Ludovic Biyogo Biyogo, a signé une note administrative désignant Simon Eyele Obame, professeur de l’enseignement du second degré, en qualité de proviseur par intérim.

Cette décision visait à remplacer Éric Nguema Nguema, en poste depuis plusieurs années. Toutefois, le proviseur sortant rejette fermement cette mesure qu’il juge illégale, refusant de céder son fauteuil et maintenant sa légitimité à la tête de la structure scolaire.

Deux discours contradictoires devant les élèves

Dès la traditionnelle levée des couleurs ce lundi matin, la rivalité s’est exprimée publiquement devant le corps professoral et les apprenants médusés. Comme le rapporte Direct 9, Simon Eyele Obame, fort de sa récente nomination, a immédiatement intimé aux élèves l’ordre de rejoindre les salles de classe.

Mais Éric Nguema Nguema a aussitôt pris le contre-pied de cette directive. Ignorant l’intervention de son rival, il a retenu les élèves dans la cour afin de leur communiquer les informations de la semaine et de diriger la récitation habituelle du Notre Père, conformément aux usages de l’établissement. Pris entre deux feux et deux consignes opposées, les élèves ont finalement été invités par des enseignants à regagner leurs classes pour tenter d’apaiser la tension.

L’arbitrage attendu du préfet du Ntem

Face à ce blocage qui suscite la colère des enseignants et compromet le bon déroulement des activités pédagogiques, les autorités locales ont décidé d’intervenir. D’après les informations recueillies sur place par Direct 9, les deux protagonistes ont été convoqués à 11 heures au cabinet du préfet du département du Ntem. Le représentant de l’État devra jouer les médiateurs pour trancher ce litige administratif et restaurer l’autorité au sein du lycée évangélique Edzang Nkoulou.