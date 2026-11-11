Gabon : Wenceslas Yaba alerte sur l’infertilité, les données scientifiques invitent à la prudence

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Le Dr Wenceslas Yaba, coordonnateur général du SAMU Social Gabonais, s’inquiète des difficultés de fertilité qui toucheraient une partie de la population gabonaise et de leurs possibles conséquences démographiques. Invité de l’émission « Le Canapé Rouge » de Gabon Media Time, le 9 novembre 2026, le médecin a appelé l’attention sur un problème de santé reproductive qu’il juge préoccupant. Si ses déclarations soulèvent une question importante de santé publique, les données scientifiques disponibles ne permettent pas, à ce stade, de confirmer une aggravation généralisée de l’infertilité au Gabon.

Le Gabon est-il confronté à une progression des difficultés de conception au sein de sa population ? Cette interrogation a été soulevée par le Dr Wenceslas Yaba au cours de son entretien sur GMTtv. Le coordonnateur général du SAMU Social a exprimé de fortes préoccupations concernant la capacité reproductive des Gabonais, allant jusqu’à évoquer les conséquences démographiques qu’une telle situation pourrait entraîner. Des affirmations qui nécessitent cependant une distinction entre les observations cliniques, les données épidémiologiques sur l’infertilité et les indicateurs démographiques relatifs à la fécondité.

Une inquiétude médicale qui demande à être documentée

Au cours de l’émission, Wenceslas Yaba a fait état de ses préoccupations concernant les problèmes de fertilité rencontrés par certains Gabonais. Le médecin considère que cette question mérite une attention particulière des autorités sanitaires, notamment en raison de ses implications pour les couples concernés et, potentiellement, pour l’évolution démographique du pays.

Toutefois, ses déclarations ne s’accompagnent pas de statistiques nationales permettant d’établir la proportion de personnes souffrant d’infertilité ou de mesurer son évolution au fil des années. Les comparaisons évoquées pendant l’entretien ne peuvent donc être considérées comme des conclusions scientifiques établies. Pour confirmer une éventuelle progression, il faudrait disposer d’études représentatives portant aussi bien sur les hommes que sur les femmes, avec des données comparables dans le temps.

Une étude gabonaise révélatrice des difficultés d’accès aux traitements

Une étude publiée en mars 2019 dans l’African Journal of Reproductive Health, intitulée Infertility in Gabon: A Survey to Determine Diagnostic and Medical Support to Patients, apporte un éclairage sur les difficultés de prise en charge. Menée auprès de gynécologues exerçant à Libreville, elle révèle que près de 45 % des consultations rapportées par les praticiens interrogés concernaient des problèmes d’infertilité.

Ce résultat ne signifie cependant pas que 45 % des Gabonais sont infertiles. L’étude repose sur les réponses de 17 gynécologues et concerne leur activité médicale, non un échantillon représentatif de la population nationale. Elle révèle surtout des insuffisances dans l’accès aux traitements spécialisés : environ un tiers des couples concernés ne pouvaient bénéficier d’une assistance médicale supplémentaire, tandis que près de 65 % des praticiens interrogés orientaient leurs patientes vers d’autres structures pour poursuivre leur prise en charge.

La baisse de la fécondité ne prouve pas une hausse de l’infertilité

Les données démographiques confirment une diminution progressive de l’indice synthétique de fécondité au Gabon. Selon la Banque mondiale, cet indicateur est passé d’environ 5,46 enfants par femme en 1990 à 3,59 en 2024. Cette évolution traduit une baisse du nombre moyen d’enfants par femme, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’affirmer que les Gabonais rencontrent davantage de difficultés biologiques à concevoir.

En effet, la fécondité démographique dépend de nombreux facteurs, notamment l’âge à la maternité, les choix familiaux, l’accès à la contraception, les conditions économiques et les transformations sociales. L’infertilité médicale désigne, quant à elle, l’absence de grossesse après au moins douze mois de rapports sexuels réguliers non protégés. Confondre ces deux notions conduirait à attribuer abusivement une évolution démographique à une dégradation de la santé reproductive.

Un problème mondial qui concerne également les hommes

À l’échelle internationale, l’Organisation mondiale de la santé estime qu’environ une personne sur six connaît un problème d’infertilité au cours de sa vie. Cette proportion mondiale, estimée à 17,5 %, confirme l’importance du sujet, mais ne saurait être directement appliquée à la population gabonaise sans enquête nationale adaptée. L’OMS souligne également les lacunes persistantes des données disponibles dans de nombreux pays.

L’infertilité peut avoir des causes féminines, masculines ou mixtes. Elle peut notamment être liée à des troubles hormonaux, à certaines infections, à des anomalies anatomiques ou à des difficultés affectant la qualité du sperme. Une politique de santé reproductive efficace doit donc intégrer le diagnostic des deux partenaires et éviter de faire peser systématiquement la responsabilité des difficultés de conception sur les femmes.

Vers une meilleure prise en charge de la santé reproductive ?

Les inquiétudes exprimées par Wenceslas Yaba mettent en lumière la nécessité de renforcer l’accès aux consultations spécialisées, aux examens diagnostiques et aux traitements de l’infertilité. Elles posent également la question du coût des soins reproductifs, de leur disponibilité en dehors de Libreville et de leur éventuelle prise en charge par les mécanismes nationaux de protection sociale.

Une réponse sanitaire fondée sur des données probantes supposerait d’abord la réalisation d’une enquête nationale sur l’infertilité, associant les spécialistes de la reproduction, les établissements publics et privés ainsi que les organismes de recherche. Elle permettrait de mesurer l’ampleur du phénomène, d’en identifier les principales causes et de définir les priorités d’intervention. Car si l’alerte du Dr Wenceslas Yaba mérite d’être examinée, seule une évaluation scientifique rigoureuse permettra de déterminer si le Gabon fait face à une aggravation de l’infertilité ou, plus largement, à des difficultés persistantes d’accès aux soins reproductifs.