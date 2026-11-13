Affaire Mbanié | Épisode 4/5 : comment le pétrole a ravivé le conflit territorial entre le Gabon et la Guinée équatoriale

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Longtemps considéré comme un différend de souveraineté hérité de la colonisation, le conflit autour de Mbanié, Cocotiers et Conga a pris une dimension économique majeure avec l’intensification des activités pétrolières dans la baie de Corisco. Dès décembre 2000, la Guinée équatoriale conteste l’attribution par le Gabon de permis pétroliers dans la zone. Les tensions conduisent les deux États à solliciter une médiation internationale, avant de porter leur différend devant la Cour internationale de Justice (CIJ). Si l’arrêt du 19 mai 2025 clarifie la question des titres territoriaux, celle des frontières maritimes demeure entière.

Une trentaine d’hectares de terres émergées, mais des enjeux susceptibles de concerner des espaces maritimes considérablement plus vastes. Voilà tout le paradoxe de Mbanié. Derrière ce petit îlot du golfe de Guinée se joue une question qui dépasse largement sa superficie : celle de l’accès aux ressources naturelles, du contrôle des espaces maritimes et de la délimitation des zones d’exploitation pétrolière. Le pétrole n’a pas créé le conflit entre Libreville et Malabo, déjà ouvertement apparu en 1972. Il lui a toutefois conféré une nouvelle importance stratégique.

2000–2003 : le pétrole remet Mbanié au centre des tensions

Le 21 décembre 2000, la Guinée équatoriale proteste officiellement contre l’attribution par le Gabon à Shell de permis d’exploration et d’exploitation concernant les blocs Mbanié et Mbanié Ouest. Malabo considère que cette décision porte atteinte à ses revendications de souveraineté sur les îlots et les espaces maritimes environnants. Cette contestation illustre une difficulté fondamentale : lorsque deux États revendiquent des droits sur un même territoire, l’attribution de concessions pétrolières peut devenir un nouvel instrument de confrontation diplomatique.

Le 26 février 2003, la crise prend une dimension politique supplémentaire lorsque le ministre gabonais de la Défense, Ali Bongo, se rend sur Mbanié, accompagné de responsables militaires et de journalistes. La Guinée équatoriale proteste contre cette visite. Quelques mois plus tard, en juillet 2003, les deux pays sollicitent l’intervention du secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan. Le diplomate canadien Yves Fortier est désigné pour accompagner les discussions, ouvrant une nouvelle phase de médiation.

Des négociations pétrolières à la saisine de la CIJ

Les discussions se poursuivent en 2004 autour de la souveraineté des îlots et des possibilités d’exploitation des hydrocarbures. En juillet de cette année, Omar Bongo et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo envisagent, lors d’une rencontre à Addis-Abeba, une formule d’exploitation conjointe des ressources dans une zone commune de développement. Cette piste traduit une volonté de dissocier, au moins partiellement, les perspectives économiques de la résolution définitive du différend territorial.

Mais les négociations ne permettent pas de parvenir à un règlement global. Le 15 novembre 2016, les deux États concluent un compromis destiné à soumettre leur différend à la Cour internationale de Justice. La juridiction est appelée à déterminer les titres juridiques applicables à la délimitation de leurs frontières terrestre et maritime ainsi qu’à la souveraineté sur Mbanié, Cocotiers et Conga. Cette précision est essentielle : la procédure porte sur les fondements juridiques des revendications, et non sur le tracé complet des frontières.

2025 : un arrêt qui ne règle pas la frontière maritime

Le 19 mai 2025, la CIJ rend son arrêt. Elle retient la Convention franco-espagnole du 27 juin 1900 comme titre juridique applicable à la délimitation de la frontière terrestre et reconnaît les titres de la Guinée équatoriale sur Mbanié, Cocotiers et Conga. En revanche, elle ne trace pas de frontière maritime entre les deux pays. Cette distinction est déterminante : la reconnaissance d’un titre territorial sur un îlot ne règle pas automatiquement l’ensemble des droits maritimes susceptibles de lui être associés.

L’arrêt soulève également des interrogations sur les conséquences territoriales de la Convention de 1900, notamment concernant Mongomo et Ebebiyin. Certains raisonnements défendus du côté gabonais considèrent que l’application du tracé colonial pourrait avoir des implications pour ces localités. Toutefois, la CIJ n’a pas expressément déclaré qu’elles devenaient gabonaises. Elle a notamment rappelé que les deux États pouvaient convenir d’ajustements de leur frontière terrestre en tenant compte de la situation sur le terrain et des intérêts des populations concernées.

Mbanié : la souveraineté terrestre ne suffit pas à régler l’accès aux ressources

La question maritime constitue désormais l’un des principaux enjeux du dossier. En droit international, la souveraineté sur une île et la délimitation des espaces maritimes entre États voisins obéissent à des règles distinctes. La Guinée équatoriale dispose de titres reconnus sur les trois îlots, mais l’étendue des espaces maritimes qui leur sont associés reste à déterminer dans le cadre des relations entre Libreville et Malabo. Les éventuels droits d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures dépendront notamment de cette délimitation.

L’hypothèse selon laquelle Mbanié pourrait se retrouver entourée d’eaux relevant du Gabon a été avancée dans certaines analyses du dossier. Elle ne constitue cependant pas une conséquence établie par l’arrêt de la CIJ. De même, l’idée que la Guinée équatoriale devrait nécessairement solliciter une autorisation gabonaise pour accéder à l’îlot ne peut être présentée comme juridiquement acquise en l’absence d’une délimitation maritime définitive. Pour les deux États, l’enjeu est donc considérable : la justice internationale a clarifié les titres territoriaux, mais elle n’a pas encore dissipé les incertitudes sur le partage des espaces maritimes et de leurs ressources.