Affaire Dylan : face au silence des autorités, l’indignation gagne les réseaux sociaux

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L’affaire du jeune Dylan, qui aurait été blessé par des tirs d’arme à feu à proximité du stade Augustin-Monedan de Sibang, dans le 6e arrondissement de Libreville, continue de susciter une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Alors que les circonstances exactes de cet incident restent à établir, plusieurs internautes et personnalités publiques, dont Philippe Arsène Ovono et Mefe Victor, dénoncent l’absence de communication officielle des autorités. Entre inquiétudes sur l’état de santé de l’enfant, interrogations sur les responsabilités et accusations de traitement différencié devant la justice, le silence institutionnel devient lui-même un sujet de controverse.

Depuis la diffusion des premières informations relatives à cette affaire, les publications se multiplient sur les plateformes numériques, où circulent témoignages, captures d’écran, messages audio et versions parfois contradictoires des faits. Selon les récits relayés, Dylan aurait été atteint par deux projectiles alors qu’il participait à une partie de football. Toutefois, ni les circonstances précises du tir ni les responsabilités individuelles ne peuvent être considérées comme établies sur la seule base de ces publications. Dans ce contexte, les appels à une prise de parole du parquet et des autorités compétentes se font de plus en plus insistants, plusieurs internautes estimant qu’une communication officielle permettrait de contenir les spéculations et de rassurer l’opinion.

Philippe Arsène Ovono dénonce un vide informationnel

Parmi les réactions les plus explicites figure celle de Philippe Arsène Ovono, qui s’inquiète de la place désormais occupée par les réseaux sociaux dans la circulation des informations sur cette affaire. « Toujours pas de communication officielle sur l’affaire Dylan ! Tout se passe sur les réseaux sociaux et ça va dans tous les sens… », déplore-t-il. L’intéressé souligne notamment la multiplication des récits évoquant des coups de feu, un enfant grièvement blessé et une éventuelle prise en charge en soins intensifs, sans confirmation officielle permettant d’en apprécier l’exactitude.

« Les faits énoncés sont suffisamment graves et le silence des autorités ne peut qu’aggraver les choses et ouvrir la porte à toutes sortes d’analyses et conclusions. », poursuit Philippe Arsène Ovono. Sa réaction met en évidence une difficulté récurrente dans le traitement des affaires sensibles : lorsque les institutions ne fournissent pas d’éléments vérifiables, les réseaux sociaux deviennent le principal espace de construction du récit public, avec le risque de voir circuler des accusations prématurées et des informations non recoupées.

Mefe Victor interroge l’égalité de traitement devant la justice

De son côté, Mefe Victor place le débat sur le terrain de l’égalité devant la loi. « La fermeté s’affiche facilement face aux faibles. Résistera-t-elle au poids des puissants dans l’affaire Dylan ? », interroge-t-il dans une publication intitulée « Affaire Dylan : encore deux poids, deux mesures ? ». Cette réaction traduit une crainte exprimée par plusieurs internautes : celle de voir le statut social ou les relations des personnes éventuellement impliquées influencer le traitement judiciaire du dossier.

Cette interrogation intervient alors que le nom de Jean Boniface Assélé, ancien ministre et général à la retraite, a été évoqué dans les informations publiées sur l’incident. Le 14 novembre 2026, Dépêches 241 rapportait les circonstances présumées du drame, tout en précisant que les responsabilités restaient à établir. Dépêches241 D’autres publications, notamment celle de Brice Madinda relayée le 15 novembre par Gabonallsport, réclament également une réponse judiciaire impartiale et une prise en charge de l’enfant.

Des internautes entre indignation et accusations de complaisance

Au-delà des appels à la justice, certains internautes s’en prennent également aux influenceurs et personnalités numériques, accusés d’adopter des positions trop prudentes. Une publication leur reproche ainsi de tenir des propos vagues pour afficher une solidarité de circonstance sans prendre le risque de compromettre leurs relations. Ces accusations, qui relèvent de l’appréciation de leurs auteurs, témoignent néanmoins des tensions suscitées par l’affaire dans l’espace numérique.

D’autres contributions insistent sur la protection de l’enfance et les limites du droit de propriété. Plusieurs internautes rappellent qu’un éventuel accès non autorisé à un terrain privé ne saurait, à lui seul, justifier l’usage d’une arme à feu contre un enfant. La multiplication des messages portant les mots-dièses #JusticePourDylan et #JeSuisDylan illustre la volonté de leurs auteurs de maintenir l’attention publique sur les circonstances du drame.

Une parole officielle attendue pour établir les faits

La controverse dépasse désormais le seul incident rapporté à Sibang. Elle soulève la question de la capacité des institutions à informer rapidement les citoyens lorsqu’une affaire grave suscite une forte émotion collective. À ce stade, les recherches effectuées n’ont pas permis d’identifier une communication officielle du parquet établissant les circonstances des faits. Cette absence de confirmation publique ne permet toutefois pas de conclure qu’aucune investigation n’a été engagée.

L’enjeu immédiat reste de connaître l’état de santé de Dylan, de déterminer les circonstances exactes des tirs allégués et d’identifier, le cas échéant, les responsabilités pénales. Une communication judiciaire circonstanciée, respectueuse du secret de l’enquête et de la présomption d’innocence, permettrait de répondre aux principales interrogations. En attendant, l’affaire Dylan continue d’alimenter un débat qui porte autant sur la protection des enfants que sur la confiance des citoyens dans le fonctionnement de la justice gabonaise.