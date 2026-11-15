AfricTalents 2026 : AGL mobilise ses équipes RH à Abidjan pour recruter les talents africains

Ecouter l'article

Africa Global Logistics (AGL) participe à l’édition 2026 du forum AfricTalents, organisé au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. À cette occasion, le groupe spécialisé dans le transport et la logistique mobilise ses équipes des ressources humaines venues de Côte d’Ivoire, de Guinée, du Cameroun et du Sénégal. Objectif : rencontrer de potentiels candidats, présenter ses métiers et faire découvrir les opportunités de carrière au sein de ses différentes activités.

Le recrutement et la valorisation des compétences africaines constituent des enjeux importants pour les entreprises opérant dans les secteurs du transport et de la logistique. Dans ce contexte, la participation d’AGL au forum AfricTalents 2026 s’inscrit dans une démarche de rapprochement avec les professionnels et les candidats intéressés par les métiers du groupe. En réunissant plusieurs équipes nationales des ressources humaines à Abidjan, l’entreprise entend donner une dimension régionale à ses échanges avec les talents.

Une mobilisation régionale autour du recrutement

Pour cette édition, AGL a choisi de réunir des représentants de ses équipes RH de quatre pays africains. Cette présence conjointe doit permettre aux visiteurs du forum de découvrir les activités du groupe et d’échanger directement avec ses responsables du recrutement.

À travers son stand, l’entreprise souhaite également présenter la diversité de ses métiers et les perspectives professionnelles qu’elle propose. Cette démarche offre aux candidats la possibilité de mieux comprendre les compétences recherchées et les environnements de travail associés aux activités du groupe.

Valoriser les compétences africaines

La participation d’AGL à AfricTalents 2026 met également en évidence l’importance accordée à la marque employeur dans un environnement où les entreprises cherchent à attirer et à fidéliser des profils qualifiés. Les rencontres directes entre recruteurs et candidats constituent, à cet égard, un moyen de faire connaître les opportunités professionnelles et de renforcer la visibilité des entreprises auprès des talents.

Pour les jeunes diplômés comme pour les professionnels expérimentés, ce type de rendez-vous peut faciliter l’accès à l’information sur les carrières et les perspectives d’évolution. Toutefois, la communication d’AGL ne précise pas le nombre de postes disponibles, les profils effectivement recherchés ni les modalités de candidature.

Des opportunités à concrétiser

En invitant les participants à rencontrer ses équipes sur son stand, AGL affiche sa volonté de renforcer les échanges avec les candidats et de présenter ses activités à l’échelle régionale. La mobilisation de collaborateurs issus de plusieurs pays traduit également une approche du recrutement qui dépasse les frontières d’un seul marché national.

Reste désormais à connaître les débouchés concrets de cette participation, notamment les éventuelles campagnes de recrutement et les opportunités proposées aux candidats. Car au-delà de la visibilité offerte par AfricTalents 2026, l’enjeu sera de transformer ces rencontres en perspectives professionnelles réelles pour les talents africains.