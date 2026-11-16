Lesotho/Gabon : Ibrahim Ndong incertain, le 11 déjà dessiné !

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Le sélectionneur national Sébastien Migné et son capitaine Mario Lemina ont animé, ce lundi 16 novembre 2026 au Stade Peter Mokaba de Polokwane, la conférence de presse d’avant-match de Lesotho/Gabon. Une rencontre qui compte pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027. Un exercice plein d’enseignements et de perspectives pour un groupe focus sur la victoire.

Le moral est au beau fixe et l’ambiance entre coéquipiers est extraordinaire. C’est grosso modo les assurances données par Sébastien Migné et Mario Lemina à la presse. Le technicien français a cependant reconnu que le voyage de Franceville à Polokwane a été périlleux. Selon lui, les aléas sont désormais derrière le groupe, qui doit se concentrer sur le match et glaner les 3 points face à un adversaire qui joue en Afrique du Sud, mais qui se sent à domicile.

Pas de temps pour la distraction, opération 3 points activée !

Par ailleurs, le cas de Didier Ibrahim Ndong a retenu l’attention. Il en ressort qu’un aléa interne a retardé son regroupement et l’a contraint à rester à Libreville pour attendre un autre vol. Le milieu de terrain, pièce maîtresse du dispositif de Sébastien Migné, doit rejoindre la tanière cette nuit. À son arrivée sur le sol sud-africain, il lui restera les 4 heures de route pour gagner l’Hôtel Protea Ranch Resort, dans le Nord.

Didier Ibrahim Ndong n’a plus joué depuis Franceville et a très peu travaillé. La fatigue du voyage pourrait aussi peser. Son absence n’est pas confirmée, mais elle pourrait l’être s’il présente des signes de fatigue. Et si la physionomie du match n’exige pas une prise de risques qui pourrait s’avérer non calculée. Une préparation insuffisante pour un match d’une telle envergure l’exposerait au pire. Lui qui, ma foi, n’a pas de club depuis près d’un an.

La séance d’entraînement d’avant Lesotho Gabon © D.R.

Pour ce qui est d’ Alex Moucketou Moussounda, c’est un forfait acté. Le défenseur s’est blessé en première période du match du 13 novembre à Franceville. Aujourd’hui il a travaillé à l’écart du groupe et ne prendra aucun risque ce mardi 17 novembre 2026. À l’issue de la conférence de presse, les 23 joueurs habilités à disputer la rencontre se sont montrés affûtés dans les exercices proposés.

L’équipe déjà tracée mais aucune surprise exclue !

L’ossature du 11 de départ de demain face aux Crocodiles s’est dessinée, avec une animation compacte. Le schéma 4-2-2-2 se présage mais tout le monde sait que le technicien français Sébastien Migné privilégie l’animation au système. Ainsi donc,Jean Noël Amonome garderait les buts. Jérémy Oyono évoluerait à droite de la défense, Jacques Ekomie à gauche, et la charnière centrale réunirait Michel Mboula et Jonathan Do Marcolino.

Dans l’entrejeu, on miserait sur l’expérience et la constance avec Mario Lemina et Guelor Kanga. Les deux baobab de l’équipe formeraient la doublette. Un choix logique en l’absence d’un Didier Ibrahim Ndong qui est le régulateur de ce milieu de terrain en gestion défensive notamment. Teddy Averlant et Jim Allevinah occuperaient les ailes. Devant, Rody Junior Effaghe et Denis Bouanga constitueraient le duo offensif.