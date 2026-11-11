Gabon : 262 400 poussins attendus pour produire 500 tonnes de poulet local dès décembre 2026

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À moins de deux mois de l’entrée en vigueur de l’interdiction annoncée des importations de poulet de chair, prévue le 1er janvier 2027, le gouvernement gabonais accélère la mise en œuvre du Plan opérationnel d’urgence de la filière avicole (POUFA). Ce mercredi 11 novembre 2026, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, a procédé au Point Vert d’Akanda à une remise de kits vétérinaires destinés à 79 éleveurs répartis dans huit provinces. Cette opération précède l’arrivée de 262 400 poussins d’un jour et une première production annoncée de près de 500 tonnes de poulet « Made in Gabon », destinées à approvisionner progressivement les marchés de Libreville à partir du 24 décembre 2026.

Le compte à rebours est désormais engagé pour la filière avicole gabonaise. Alors que les autorités entendent mettre fin aux importations de poulet de chair dès le début de l’année 2027, la capacité des producteurs locaux à répondre à la demande nationale constitue l’un des principaux défis de cette politique de souveraineté alimentaire. C’est dans ce contexte que le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural a lancé une nouvelle phase opérationnelle du POUFA. Au-delà de la distribution d’équipements sanitaires, cette initiative vise à préparer les exploitations sélectionnées à accueillir leurs premières bandes de poussins, dans un calendrier particulièrement resserré.

79 éleveurs bénéficiaires dans huit provinces

Selon le communiqué publié le 11 novembre 2026, cette première opération concerne 79 éleveurs répartis dans huit provinces du Gabon, parmi les 150 fermes retenues par le gouvernement à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt. La remise des kits vétérinaires doit se poursuivre progressivement, afin d’accompagner les exploitations engagées dans le programme de relance de la production avicole nationale.

Les équipements distribués comprennent notamment des produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments d’élevage, des vaccins, des vitamines et différents intrants vétérinaires. Leur mise à disposition vise à renforcer la prévention sanitaire et à préparer les installations à l’accueil des poussins. L’opération est conduite en collaboration avec la Direction générale de l’Élevage et le Point Vert, dans le respect des normes techniques applicables. Une étape déterminante, la maîtrise des risques sanitaires conditionnant directement la survie des animaux et les performances des élevages.

262 400 poussins attendus entre novembre et décembre

Le calendrier annoncé par le ministère prévoit l’arrivée progressive de 262 400 poussins d’un jour entre le 19 novembre et le 17 décembre 2026. Ces animaux seront destinés aux exploitations bénéficiaires du dispositif, avec pour objectif de renforcer rapidement les capacités de production des fermes sélectionnées. Cette programmation suppose toutefois une disponibilité effective des bâtiments, des équipements, des aliments et des moyens de suivi vétérinaire.

Le gouvernement annonce également que près de 500 tonnes de poulet produit localement devraient alimenter progressivement les marchés et points de vente de la capitale à compter du 24 décembre 2026, jusqu’à la fin de la commercialisation de cette première bande. Il s’agit néanmoins d’une prévision de production et non d’un volume déjà disponible. Sa concrétisation dépendra notamment des conditions d’élevage, des performances zootechniques, de la logistique d’abattage et des circuits de distribution.

Une première production avant l’arrêt annoncé des importations

Cette montée en puissance intervient à quelques semaines de l’échéance du 1er janvier 2027, retenue par les autorités pour l’arrêt des importations de poulet de chair. La mesure s’inscrit dans les orientations de souveraineté alimentaire défendues par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle vise à stimuler la production nationale, à soutenir les éleveurs et à réduire progressivement la dépendance du pays aux approvisionnements extérieurs.

Toutefois, les 500 tonnes annoncées ne permettent pas, à elles seules, d’apprécier la capacité du Gabon à remplacer les volumes actuellement importés. La réussite de cette politique nécessitera une production régulière, des capacités d’abattage adaptées, une chaîne du froid fonctionnelle et des prix accessibles aux consommateurs. La question de l’approvisionnement en aliments pour volailles demeure également essentielle, ces intrants représentant une composante importante des coûts de production.

Le défi d’une filière nationale compétitive et durable

À l’occasion de la remise des kits, Pacôme Kossy a félicité les éleveurs bénéficiaires pour leur engagement et les a exhortés à faire preuve de rigueur et de responsabilité dans la conduite de leurs activités. Le ministère présente cette initiative comme une étape de consolidation des capacités de production existantes, destinée à favoriser une meilleure structuration de la filière avicole.

Reste désormais à mesurer les résultats concrets de cette première phase : nombre de poussins effectivement livrés, taux de survie, volumes commercialisés, prix de vente et régularité des approvisionnements. Ces indicateurs permettront d’évaluer la portée réelle du POUFA et sa capacité à soutenir l’ambition gouvernementale. À l’approche du 1er janvier 2027, le véritable enjeu ne sera pas seulement de produire les premières tonnes de poulet gabonais, mais de garantir aux consommateurs un approvisionnement suffisant, continu et économiquement accessible.