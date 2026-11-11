Gouvernance mondiale : le Gabon plaide pour des sièges permanents africains au Conseil de sécurité de l’ONU

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Le président de l’Assemblée nationale gabonaise, Michel Régis Onanga M. Ndiaye, a défendu une réforme de la gouvernance mondiale en faveur d’une meilleure représentation de l’Afrique au Conseil de sécurité des Nations unies. À l’occasion de la deuxième session de l’Assemblée parlementaire paritaire de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et de l’Union européenne, le responsable parlementaire a plaidé pour l’attribution de sièges permanents au continent africain. Une position qui s’inscrit dans les revendications africaines en faveur d’un multilatéralisme plus représentatif et d’une participation accrue aux décisions internationales.

La place de l’Afrique dans les instances de gouvernance mondiale demeure au cœur des débats diplomatiques internationaux. Alors que les équilibres géopolitiques évoluent et que les crises sécuritaires se multiplient, le Gabon entend contribuer aux discussions sur la réforme des institutions multilatérales. C’est dans cette perspective que Michel Régis Onanga M. Ndiaye a participé à un débat de haut niveau consacré à la sécurité mondiale et au multilatéralisme dans un environnement international multipolaire et fragmenté. Accompagné de Serge Maurice Mabiala, premier vice-président du Sénat, de plusieurs parlementaires gabonais et de l’ambassadeur du Gabon à Bruxelles, Eudes Régis Immongault Tatangani, le président de l’Assemblée nationale a notamment insisté sur la nécessité de corriger les déséquilibres de représentation au sein des institutions internationales.

Une représentation permanente de l’Afrique au Conseil de sécurité

Au centre de son intervention figure la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Michel Régis Onanga M. Ndiaye a plaidé pour une représentation africaine plus juste et effective au sein de cette instance chargée du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il a notamment défendu l’accès du continent à des sièges permanents, avec l’appui des partenaires européens, afin de renforcer sa participation aux décisions qui concernent directement sa stabilité et son développement.

Cette revendication rejoint une position défendue de longue date par l’Union africaine, notamment à travers le Consensus d’Ezulwini, qui réclame une réforme de la composition du Conseil de sécurité. L’Afrique ne dispose actuellement d’aucun siège permanent parmi les cinq membres dotés du droit de veto, malgré son poids démographique et l’importance des questions africaines dans les travaux de l’organisation. La concrétisation de cette réforme reste néanmoins soumise à des négociations internationales complexes, impliquant notamment les membres permanents actuels.

Faire de l’OEACP une force d’influence du Sud global

Au-delà de la réforme des Nations unies, le président de l’Assemblée nationale gabonaise a appelé au renforcement de la dimension politique de l’OEACP. Selon les orientations présentées lors de cette intervention, l’organisation devrait dépasser son rôle traditionnel de cadre de coopération pour s’affirmer davantage comme une force de proposition et d’influence dans les débats internationaux.

Cette ambition intervient dans un contexte où les États du Sud global cherchent à peser davantage sur les orientations économiques, climatiques et sécuritaires mondiales. Pour les pays membres de l’OEACP, l’enjeu consiste notamment à mieux coordonner leurs positions face aux grandes puissances et à défendre des intérêts communs dans leurs relations avec l’Union européenne. La capacité de cette organisation à traduire ses positions en initiatives diplomatiques concrètes constituera toutefois un élément déterminant de son influence.

Un financement plus prévisible des opérations africaines de paix

La question du financement des mécanismes africains de paix et de sécurité a également occupé une place importante dans le plaidoyer gabonais. Michel Régis Onanga M. Ndiaye a appelé à une mise en œuvre effective de la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en décembre 2023, qui établit un cadre permettant, sous certaines conditions, le financement d’opérations de soutien à la paix conduites par l’Union africaine au moyen de contributions obligatoires de l’ONU.

Cette résolution constitue une évolution dans les relations entre les Nations unies et l’Union africaine, mais son application dépend de décisions spécifiques et de mécanismes de financement et de contrôle. Pour les États africains, l’enjeu est de disposer de ressources plus prévisibles afin de planifier et de conduire les opérations de paix, sans dépendre exclusivement de contributions volontaires. Le plaidoyer porté par la délégation gabonaise s’inscrit ainsi dans une réflexion plus large sur le partage des responsabilités en matière de sécurité internationale.

Une diplomatie parlementaire au service des positions africaines

La participation du Gabon à cette session parlementaire traduit également le rôle que peuvent jouer les assemblées législatives dans les relations internationales. En portant ces revendications devant les représentants des pays membres de l’OEACP et de l’Union européenne, Michel Régis Onanga M. Ndiaye a inscrit son intervention dans les orientations diplomatiques défendues par les autorités gabonaises, sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema.

Reste cependant à déterminer les prolongements concrets de cette prise de position, notamment dans les discussions avec les partenaires européens et les autres États africains. La réforme du Conseil de sécurité, le renforcement politique de l’OEACP et le financement des opérations de paix constituent des dossiers dont les avancées dépendront de négociations multilatérales. Pour le Gabon, l’enjeu sera de contribuer à transformer ces revendications en positions communes capables de peser sur l’évolution des institutions internationales.