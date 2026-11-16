Affaire Dylan : la famille Assélé Dabani exprime ses regrets et confirme une prise en charge médicale

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Trois jours après les événements survenus le vendredi 13 novembre 2026 au stade Augustine Monedan de Sibang, impliquant Jean Boniface Assélé Dabani et au cours desquels un jeune compatriote a été grièvement blessé, la famille Assélé Dabani est sortie du silence. Dans une déclaration devenue virale sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, elle exprime ses regrets, assure que la victime est désormais hors de danger et indique avoir entrepris les démarches nécessaires à sa prise en charge. L’authenticité de cette déclaration a été confirmée à Gabon Media Time par une source familiale.

L’affaire survenue au stade Augustine Monedan de Sibang continue de susciter de nombreuses réactions au Gabon. Alors que les circonstances exactes de cet incident restent à établir dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, la famille de Jean Boniface Assélé Dabani a choisi de communiquer publiquement. Diffusé sur les réseaux sociaux, le document présenté comme une déclaration familiale a fait l’objet de vérifications auprès d’une source proche de la famille. Interrogée par Gabon Media Time, celle-ci a confirmé son authenticité : « C’est une déclaration officielle de la famille. J’ai confirmation », a-t-elle confié.

La famille exprime ses regrets et rassure sur l’état de la victime

Dans sa déclaration, la famille Assélé Dabani revient sur les événements du vendredi 13 novembre, qu’elle qualifie de « déplorable incident », impliquant son patriarche Jean Boniface Assélé Dabani. Elle indique qu’un jeune compatriote a été « malencontreusement gravement blessé », sans apporter davantage de précisions sur les circonstances dans lesquelles les blessures ont été occasionnées.

Concernant l’état de santé de la victime, la famille se veut rassurante. « Rapidement pris en charge, notre jeune compatriote est heureusement hors de danger », précise le communiqué, qui remercie également le personnel médical pour sa promptitude et son professionnalisme. Cette information émane toutefois de la famille et ne constitue pas, à ce stade, un bilan médical communiqué indépendamment par les professionnels de santé.

Des regrets exprimés sur fond de procédure judiciaire

Au-delà des nouvelles concernant la victime, la famille affirme avoir entrepris les démarches nécessaires pour assurer sa prise en charge. Elle adresse également un message aux proches du jeune blessé, aux personnes présentes lors de l’incident et à l’ensemble de la population. « Nous voulons ici, humblement, prier notre jeune compatriote, sa famille, les jeunes présents lors de l’incident, ainsi que l’ensemble de la communauté nationale, de croire en la profonde sincérité de nos regrets », peut-on lire dans la déclaration.

Cette prise de parole intervient alors que l’affaire fait l’objet d’une procédure judiciaire, expressément évoquée dans le communiqué par la formule « Ceci sans préjudice de l’action de justice en cours ». Si la famille reconnaît l’existence d’un incident ayant occasionné de graves blessures, sa déclaration ne permet pas, à elle seule, d’établir les responsabilités pénales éventuelles. Désormais, au-delà des regrets exprimés et des assurances relatives à l’état de santé de la victime, l’attention reste portée sur les investigations judiciaires et les éclaircissements attendus des autorités compétentes.