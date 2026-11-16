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Drame du stade Monédan : le gouvernement au chevet du jeune Dylan, le tireur devant le parquet 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 novembre 2026 à 10h08min
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Les ministres de la Justice et de l’Intérieur au CHUL Mère-Enfant de Libreville. © Communication gouvernementale
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L’émotion reste vive à Libreville après le drame survenu le 13 novembre dernier au stade Monédan de Sibang. Grièvement blessé par balle en marge d’une simple partie de football entre jeunes du quartier, Dylan, élève en classe de troisième au lycée de Sibang, poursuit sa convalescence sous haute surveillance médicale. Face à la gravité des faits, l’exécutif a tenu à manifester sa solidarité. Le dimanche 15 novembre, les ministres de la Justice et de l’Intérieur se sont rendus au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) Mère-Enfant pour soutenir l’adolescent et ses proches.

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Conduite par Augustin Emane, garde des Sceaux et ministre de la Justice, ainsi que par Edgard Moukoumbi, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, cette délégation officielle a d’abord fait le point avec le corps médical. Aux côtés de la directrice générale adjointe de l’établissement, le Pr Natacha Boumas, l’équipe du service de réanimation a présenté un bulletin rassurant : l’état de santé du collégien est désormais jugé stable à la suite de son opération.

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Après avoir recueilli l’autorisation de sa mère, Léyodé Ninon, les deux membres du gouvernement ont pu s’entretenir directement avec le jeune garçon. Décrit par son entourage comme un adolescent combatif et déterminé à recouvrer ses forces, Dylan a reçu les encouragements directs des autorités pour surmonter cette épreuve physique et psychologique.

La promesse d’un accompagnement sans faille

Au-delà de la compassion, le message politique se veut ferme. Soulignant à quel point cet incident affecte l’ensemble du gouvernement, les ministres ont promis un accompagnement soutenu à la famille de la victime. « La Nation tout entière reste mobilisée derrière vous », ont-ils assuré aux proches, réaffirmant la détermination des pouvoirs publics à faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette fusillade en milieu juvénile.

La justice accélère la procédure

Sur le terrain judiciaire, l’heure est également à l’action. Également présent lors de ce déplacement hospitalier, le procureur général près la Cour d’appel judiciaire de Libreville, Alain Georges Moukoko, a confirmé que les investigations se poursuivaient activement afin d’établir l’ensemble des responsabilités.

L’auteur présumé des tirs, Jean-Boniface Assélé, devait d’ailleurs être déféré ce lundi 16 novembre devant le parquet de Libreville. Au terme de cette audition devant le procureur de la République, la justice devra trancher sur la suite procédurale à donner à ce dossier sensible : l’ouverture d’une information judiciaire confiée à un juge d’instruction, ou un renvoi direct devant une juridiction de jugement.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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