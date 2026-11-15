Affaire Dylan : Anges Kevin Nzigou réclame une enquête indépendante et transparente

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Alors que l’affaire du jeune Dylan, qui aurait été blessé par un tir d’arme à feu, suscite des réactions au Gabon, Anges Kevin Nzigou, président du Front démocratique socialiste (FDS) et avocat au barreau du Gabon, réclame que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame. Dans une déclaration intitulée « Justice pour Dylan ! », l’homme politique appelle les autorités judiciaires à établir les responsabilités, à garantir la prise en charge médicale de l’enfant et à protéger sa famille ainsi que les éventuels témoins.

L’affaire Dylan prend une dimension politique et judiciaire à mesure que les réactions se multiplient autour des circonstances dans lesquelles cet enfant aurait été atteint par un projectile. Selon les informations rapportées dans cette affaire, les faits se seraient produits sur un terrain de football dont la propriété serait attribuée à Jean Boniface Assélé. Ces éléments restent à établir par les enquêteurs. Dans ce contexte, Anges Kevin Nzigou interpelle les autorités sur la nécessité d’une réponse judiciaire rapide, tout en rappelant qu’aucune position sociale ou politique ne saurait justifier un traitement privilégié devant la loi.

Une exigence de vérité et de protection de l’enfant

Dans sa déclaration, le président du FDS exprime son inquiétude quant à l’état de santé du jeune Dylan, qu’il présente comme particulièrement préoccupant. « Dylan serait entre la vie et la mort. Et face à cela, le silence des autorités est inacceptable. », affirme-t-il, sans que cette information médicale puisse, à ce stade, être confirmée de manière indépendante.

Au-delà de cette inquiétude, Anges Kevin Nzigou formule plusieurs demandes à l’endroit des pouvoirs publics. « J’exige la vérité, des soins immédiats pour Dylan, la protection de sa famille et des témoins, ainsi qu’une enquête indépendante, rigoureuse et transparente. », déclare l’avocat. Cette prise de position place notamment la protection des personnes susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité au centre de ses préoccupations.

Jean Boniface Assélé cité, la présomption d’innocence rappelée

La déclaration évoque également Jean Boniface Assélé, ancien ministre et général à la retraite, dont le nom apparaît dans les informations publiées sur cette affaire. Le 14 novembre 2026, le média Dépêches 241 faisait état d’un enfant atteint par balle à proximité du stade Augustin Monedan de Sibang, tout en soulignant que les circonstances exactes et les responsabilités demeuraient indéterminées. Dépêches241 Anges Kevin Nzigou prend soin de conditionner sa demande de poursuites à la vérification des faits rapportés.

« Si les informations rapportées par la presse concernant Jean Boniface Assélé sont exactes, il devra répondre de sa part dans cette affaire devant la justice, sans privilège, sans pression et sans immunité familiale. », soutient le président du FDS. Une formulation qui renvoie au principe d’égalité devant la justice, mais ne constitue pas une mise en cause judiciaire établie. À ce stade, aucune responsabilité pénale individuelle ne peut être déduite des seules informations publiées.

Une clarification judiciaire désormais attendue

Au-delà des personnes citées, cette affaire pose la question de la communication des autorités judiciaires sur les faits graves impliquant des mineurs. Une information officielle sur l’ouverture éventuelle d’une enquête, les circonstances du tir et la situation de l’enfant permettrait de distinguer les faits établis des informations encore incertaines, tout en préservant les droits des personnes concernées.

Pour Anges Kevin Nzigou, l’enjeu dépasse les appartenances politiques et les positions sociales. « La vie d’un enfant ne se négocie pas. Elle ne peut pas être le prix du silence, de l’impunité ou de l’arrogance. », insiste-t-il. Reste désormais à déterminer les circonstances précises dans lesquelles Dylan a été blessé et les suites que les autorités judiciaires entendent donner à cette affaire.