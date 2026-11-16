Gabon : la DGDI met en garde contre des arnaques au paiement mobile en son nom

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Les escroqueries téléphoniques prennent une tournure préoccupante au Gabon, ciblant désormais les familles à travers l’exploitation de la peur et de l’urgence. Dans un communiqué officiel, la Direction Générale de la Documentation et de l’Immigration (DGDI), rattachée au ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, tire la sonnette d’alarme face à la recrudescence d’actes d’usurpation d’identité visant ses personnels. Des individus mal intentionnés se font passer pour des agents de l’institution afin de soutirer de l’argent à des citoyens crédules.

Le mode opératoire des escrocs repose sur un levier psychologique redoutable : la détresse familiale. Après avoir contacté leurs victimes par téléphone, ces faux fonctionnaires prétendent qu’un de leurs proches a été interpellé et se trouve placé en garde à vue dans les locaux de la DGDI. Pour obtenir une prétendue remise en liberté immédiate, les malfaiteurs exigent alors des transferts d’argent rapides via des services de paiement mobile.

En jouant sur la panique et l’effet de surprise, ces réseaux tentent d’empêcher toute vérification auprès des proches concernés, poussant ainsi leurs cibles à effectuer des transactions financières dans la précipitation.

Un rappel ferme aux règles de procédure légale

Face à ces pratiques frauduleuses qui ternissent l’image des Forces de police nationale, la direction générale entend couper court à toute ambiguïté. Dans sa note d’information, l’administration rappelle avec la plus grande fermeté que les procédures d’interpellation, de convocation et de garde à vue obéissent strictement aux dispositions légales en vigueur.

En aucun cas, ces actes administratifs et judiciaires ne peuvent donner lieu à des transactions financières informelles, et encore moins à des règlements financiers exigés par voie téléphonique. Tout appel réclamant un transfert d’argent au nom de la DGDI relève donc systématiquement de la tentative d’escroquerie.

Appel à la vigilance et ouverture d’enquêtes

Pour enrayer ce phénomène, la DGDI invite l’ensemble des populations à faire preuve de la plus grande prudence face à ces sollicitations suspectes. Toute personne approchée ou ayant été victime de ces manœuvres frauduleuses est priée de se rapprocher, sans délai, des services compétents de l’institution afin de signaler les faits.

Parallèlement à cette campagne de sensibilisation, la riposte judiciaire s’organise. L’administration annonce que des enquêtes ont d’ores et déjà été ouvertes pour remonter la piste de ces usurpateurs, les interpeller et les traduire devant les juridictions compétentes.