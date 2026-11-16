Affaire Dylan : Jean Boniface Asselé poursuivi pour  tentative de meurtre et port illégal d’arme à feu devant le juge d’instruction

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Trois jours après les graves événements survenus le 13 novembre dernier au stade de Sibang, la justice gabonaise sort de sa réserve. Ce lundi 16 novembre, selon des informations rapportées par La Presse Judiciaire, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Libreville Dick Fabrice Boungou Mikolo a officiellement communiqué sur l’incident armé qui a blessé par balle un mineur en pleine partie de football. Au cœur de cette procédure retentissante figure Jean Boniface Asselé, désormais placé entre les mains d’un magistrat instructeur.

Les premiers éléments de l’enquête préliminaire, diligentée par les officiers de police judiciaire, retracent le scénario d’une brusque montée de violence. Le mis en cause aurait rallié l’aire de jeu de Sibang au volant de son véhicule, muni d’un fusil de calibre 16. Après avoir sommé les jeunes sportifs de quitter les lieux, il aurait fait usage de son arme, atteignant le jeune Jason Merlin Midioko au flanc droit.

À la suite du tir, le suspect a d’abord tenté de se soustraire aux recherches en regagnant son domicile avant de s’isoler. Il a finalement choisi de se dénoncer volontairement auprès des autorités. Comme le précise La Presse Judiciaire, les enquêteurs se sont alors transportés à l’Hôpital militaire de Libreville, où l’homme avait été interné, afin de procéder à son interpellation. Placé en garde à vue, il a ensuite été déféré devant le Ministère public pour répondre de ses actes.

Réquisitions du Parquet et respect de la présomption d’innocence

Présenté au Parquet de la République ce lundi, Jean Boniface Asselé a fait l’objet de réquisitions aux fins d’ouverture d’une information judiciaire. À ce stade initial de la procédure, le Ministère public retient provisoirement deux qualifications pénales particulièrement graves : la tentative de meurtre et le port illégal d’arme à feu.

Soucieux d’encadrer le débat public, le Procureur de la République a toutefois insisté sur les principes fondamentaux de l’État de droit. Ces chefs d’accusation demeurent strictement provisoires. Conformément à la loi, toute personne mise en cause bénéficie pleinement de la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement et définitivement établie par une juridiction de jugement.

Le relais pris par le juge d’instruction

L’ouverture de cette information judiciaire entraîne de facto le dessaisissement du Parquet. L’instruction du dossier relève dorénavant d’un juge d’instruction indépendant, chargé de conduire les investigations à charge et à décharge en toute impartialité.

En conclusion de sa communication relayée par La Presse Judiciaire, l’autorité judiciaire a lancé un appel solennel au calme et à la retenue. Afin de préserver l’ordre public, de protéger la dignité de la victime mineure et de garantir le secret de l’instruction, la population est exhortée à éviter toute spéculation et à ne diffuser aucune donnée personnelle. La justice réclame désormais la sérénité indispensable à la manifestation de la vérité.