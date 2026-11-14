Affaire Mbanié | Épisode 5/5 : comment l’accord d’Addis-Abeba a ravivé les tensions entre le Gabon et la Guinée équatoriale

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Le 28 juillet 2026, à Addis-Abeba, le Gabon et la Guinée équatoriale signaient un accord d’engagement conjoint destiné à organiser la mise en œuvre de l’arrêt rendu le 19 mai 2025 par la Cour internationale de Justice (CIJ) sur le différend territorial relatif aux îlots Mbanié, Cocotiers et Conga. Mais dès le lendemain, Libreville annonçait la suspension du processus, dénonçant une interprétation jugée trompeuse du document par Malabo. Plus d’un an après la décision de la juridiction internationale, cet épisode révèle les difficultés politiques et diplomatiques qui entourent son application.

La justice internationale a rendu sa décision, mais le différend entre le Gabon et la Guinée équatoriale est loin d’avoir trouvé son épilogue diplomatique. Après plusieurs décennies de tensions, de médiations et de négociations, les deux pays semblaient avoir franchi une nouvelle étape en juillet 2026, sous l’égide de l’Union africaine. Pourtant, il aura suffi de vingt-quatre heures pour que le rapprochement annoncé se transforme en nouvelle crise. Au cœur du désaccord : la portée juridique d’un accord censé faciliter l’exécution de l’arrêt de la CIJ, sans préjuger des questions frontalières restant à régler.

Addis-Abeba : un accord pour organiser l’après-CIJ

Le 28 juillet 2026, en marge de la 49ᵉ session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, les représentants du Gabon et de la Guinée équatoriale signent un accord d’engagement conjoint. Le document est paraphé par Simeón Oyono Esono Angüe, ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, et Dieudonné Aba’a Owono, président de la Cour constitutionnelle du Gabon. Cette initiative intervient après l’arrêt du 19 mai 2025, par lequel la CIJ a reconnu les titres juridiques de la Guinée équatoriale sur les trois îlots contestés.

Toutefois, l’accord d’Addis-Abeba ne constitue pas un nouveau traité de délimitation territoriale. Il vise à établir un cadre de concertation permettant aux deux États d’examiner les modalités pratiques de mise en œuvre de la décision judiciaire. Parmi les questions susceptibles d’être abordées figurent la présence des forces de sécurité, les conséquences administratives et humaines de l’arrêt ainsi que la poursuite des discussions relatives aux frontières terrestres et maritimes. Une démarche nécessaire, puisque la CIJ s’est prononcée sur les titres juridiques applicables sans procéder elle-même à une délimitation complète des frontières.

Vingt-quatre heures plus tard, Libreville suspend le processus

Le 29 juillet 2026, le gouvernement gabonais annonce la suspension du processus engagé à Addis-Abeba. Selon un communiqué de son ambassade en Éthiopie et auprès de l’Union africaine, des communications officielles diffusées par la partie équato-guinéenne auraient présenté l’accord comme une reconnaissance anticipée, par Libreville, d’une délimitation territoriale favorable à Malabo. Une interprétation fermement contestée par les autorités gabonaises, qui rappellent que le document signé ne fixe aucune nouvelle frontière.

Libreville conditionne alors la reprise des discussions au retrait des déclarations contestées, au rétablissement de la portée réelle de l’accord et à l’obtention de garanties de bonne foi, de respect mutuel et de confiance réciproque. Cette réaction traduit la sensibilité du dossier : dans un différend où chaque formulation diplomatique peut être interprétée comme une concession territoriale, la communication entourant les négociations devient elle-même un facteur de tension.

Mbanié : une décision judiciaire aux conséquences complexes

L’arrêt du 19 mai 2025 a constitué une étape décisive dans ce contentieux vieux de plusieurs décennies. La Cour internationale de Justice a retenu les titres juridiques de la Guinée équatoriale concernant Mbanié, Cocotiers et Conga. Elle a également identifié la Convention franco-espagnole du 27 juin 1900 comme titre juridique applicable à la délimitation de la frontière terrestre. En revanche, la juridiction n’a pas tracé les frontières terrestres et maritimes dans leur intégralité, laissant aux deux États la responsabilité d’en organiser les conséquences pratiques.

C’est précisément sur ce terrain que subsistent les difficultés. L’interprétation du tracé colonial de 1900 soulève notamment des interrogations concernant les secteurs de Mongomo et d’Ebebiyin, deux localités importantes de Guinée équatoriale. Certaines analyses avancent que l’application littérale de ce tracé pourrait avoir des conséquences territoriales significatives. Il convient néanmoins de rappeler que la CIJ n’a pas expressément attribué ces villes au Gabon. Leur situation ne saurait donc être considérée comme définitivement réglée par l’arrêt.

Une coopération bilatérale à reconstruire

La suspension du processus d’Addis-Abeba démontre que la reconnaissance judiciaire des titres territoriaux ne suffit pas à garantir un règlement politique immédiat. Les deux États doivent encore déterminer les modalités d’application de la décision, tout en préservant leurs relations diplomatiques et les intérêts des populations concernées. La question maritime demeure particulièrement importante, compte tenu des ressources énergétiques potentielles de la baie de Corisco et des implications économiques d’une future délimitation.

Pour le Gabon comme pour la Guinée équatoriale, l’enjeu dépasse désormais la seule souveraineté sur trois îlots. Il concerne la capacité des deux gouvernements à transformer une décision internationale en arrangements administratifs, sécuritaires et territoriaux acceptables. L’Union africaine pourrait conserver un rôle de facilitation dans cette démarche, à condition que les deux parties parviennent à rétablir un minimum de confiance. Car si la CIJ a tranché la question des titres juridiques, Libreville et Malabo doivent encore démontrer qu’elles sont capables d’en tirer les conséquences sans ouvrir une nouvelle crise diplomatique.