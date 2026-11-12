Libreville : cinq nouveaux axes ciblés par les prochaines opérations de démolition

Ecouter l'article

Après les premières démolitions réalisées dans les quartiers Okala, Diba-Diba et Lac Bleu, le gouvernement gabonais annonce la poursuite des opérations de libération des emprises publiques dans le Grand Libreville. Lors d’une conférence de presse tenue le mercredi 11 novembre 2026, le porte-parole du gouvernement, Emmanuel Eyeghe Nze, a identifié cinq nouveaux axes concernés par les prochaines interventions. Parmi eux figurent les secteurs Sortie SEEG–Delta Postal, Université Omar Bongo–Lac Bleu et Carrefour 9 Provinces–Cité des Panthères. Ces nouvelles opérations s’inscrivent dans le programme gouvernemental d’aménagement urbain, alors que les précédentes démolitions ont soulevé des interrogations sur l’indemnisation et le relogement des populations affectées.

Les opérations de démolition engagées dans le Grand Libreville sont loin d’être terminées. Une semaine après les premières interventions ayant entraîné la destruction d’habitations et de commerces situés sur les emprises retenues pour des projets d’infrastructures, le gouvernement a dévoilé les prochaines zones concernées. Selon les informations rapportées par Hans Ndong Mebale dans le quotidien L’Union, le porte-parole du gouvernement, Emmanuel Eyeghe Nze, a présenté le bilan de la première phase, les mesures d’accompagnement et les perspectives de poursuite du programme. Si les autorités invoquent la modernisation du réseau routier et la sécurisation des espaces publics, l’annonce de nouveaux sites soulève la question des garanties offertes aux occupants avant toute intervention.

Cinq axes identifiés pour les prochaines démolitions

Selon les précisions apportées par Emmanuel Eyeghe Nze, les prochaines opérations concerneront plusieurs secteurs stratégiques du Grand Libreville. Le gouvernement a notamment identifié les axes Sortie SEEG–Delta Postal, Université Omar Bongo–Lac Bleu, Carrefour 9 Provinces–Cité des Panthères, Carrefour Abaga, dit 9 Provinces–Cité des Panthères GR, ainsi que le prolongement de la nouvelle voie de contournement Cap Caravane–Amissa.

Ces différents tracés devraient faire l’objet d’interventions destinées à libérer les emprises nécessaires à la réalisation des infrastructures projetées. Toutefois, les informations communiquées ne précisent pas encore les dates exactes des prochaines démolitions, le nombre de constructions concernées ni les modalités de notification des occupants. Autant d’éléments déterminants pour permettre aux populations et aux opérateurs économiques installés dans ces secteurs d’anticiper les conséquences des opérations.

Des constructions jugées incompatibles avec les projets d’aménagement

Pour justifier la poursuite de ces interventions, le gouvernement met en avant la nécessité de moderniser les infrastructures urbaines et de prévenir certains risques liés à l’occupation des emprises publiques. Emmanuel Eyeghe Nze a notamment expliqué que « l’occupation irrégulière des emprises publiques et les constructions réalisées en méconnaissance des règles d’urbanisme compromettent la réalisation des infrastructures ».

Le porte-parole du gouvernement a également évoqué les risques en matière de sécurité et d’inondation auxquels certaines occupations exposeraient les populations. Les autorités présentent ainsi les démolitions comme une étape nécessaire à la réalisation de projets d’intérêt général. Cette justification ne dispense cependant pas l’administration de respecter les procédures applicables, notamment en matière d’identification des occupants, de notification, d’évaluation des préjudices et d’accompagnement des personnes concernées.

Plus de 3,5 milliards de FCFA décaissés pour la première phase

Concernant les premières opérations menées à Okala, Diba-Diba et Lac Bleu, le porte-parole du gouvernement a annoncé le décaissement d’une enveloppe de 3 milliards 573 millions de FCFA destinée à l’accompagnement des personnes impactées. Selon les chiffres rapportés par L’Union, plus de 672 millions de FCFA ont été prévus pour 103 personnes à Diba-Diba, contre plus de 320 millions de FCFA pour 22 personnes au Lac Bleu. Le montant détaillé concernant Okala n’est pas intégralement lisible dans l’extrait communiqué.

Emmanuel Eyeghe Nze a par ailleurs assuré que les mesures d’accompagnement concernent également les personnes ne disposant pas de titres fonciers. Le gouvernement affirme que les paiements se poursuivent pour les autres bénéficiaires. Cette précision est importante dans un contexte où les situations d’occupation des terrains peuvent varier considérablement. Elle ne permet toutefois pas, à ce stade, de connaître le nombre total de ménages effectivement indemnisés, les montants déjà perçus par chacun ni les solutions de relogement proposées.

La prochaine phase à l’épreuve de l’accompagnement social

L’annonce de cinq nouveaux axes de démolition place désormais les autorités devant une double exigence : poursuivre les travaux d’aménagement tout en évitant que leur réalisation ne fragilise davantage les ménages concernés. La publication préalable des périmètres exacts, des calendriers d’intervention et des dispositifs d’indemnisation apparaît essentielle pour limiter les incertitudes et prévenir les tensions.

Au-delà des compensations financières, la situation des familles déplacées, la continuité de la scolarité des enfants et la préservation des activités économiques constituent des enjeux majeurs. Alors que le gouvernement entend accélérer la transformation urbaine du Grand Libreville, les prochaines opérations permettront de mesurer sa capacité à concilier impératifs d’aménagement, respect des procédures et protection effective des populations. Car la réussite d’un projet d’infrastructure ne se mesure pas uniquement aux emprises libérées, mais aussi aux conditions dans lesquelles les habitants concernés peuvent reconstruire leur quotidien.