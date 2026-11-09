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Mali : la gabonaise Imelda Moussavou participe à une séparation de bébés siamois

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 9 novembre 2026 à 17h19min
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L’équipe d'intervention en salle d'opération, Imelda Moussavou en tenue distinctive © D.R.
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C’est une première au Mali. Le 2 septembre dernier, une équipe médicale du Centre hospitalier universitaire (CHU) Gabriel Touré de Bamako a réussi une intervention chirurgicale particulièrement délicate. La séparation de deux bébés siamois nés quelques jours auparavant. Une prouesse médicale à laquelle a pris part une compatriote gabonaise, Imelda Moussavou Micala, médecin anesthésiste. Cette opération constitue une avancée majeure pour la médecine malienne, mais met également en lumière le savoir-faire de professionnels de santé formés au sein du pays.

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Conduite par le docteur Yakaria Coulibaly, chef du service de chirurgie pédiatrique du CHU Gabriel Touré, l’intervention a mobilisé plusieurs spécialistes. Selon les informations rapportées par RFI, les deux sœurs étaient reliées par la même paroi abdominale et partageaient une vessie ainsi qu’un tube digestif, avec également la présence d’une fistule. L’opération, qui a duré environ deux heures, présentait des difficultés particulières en raison du très jeune âge et du faible poids des nourrissons, soit 2 500 grammes chacune. « C’était délicat car les enfants sont très petits », a expliqué le docteur Coulibaly, soulignant la complexité de cette intervention inédite dans le pays.

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Imelda Moussavou prenant en charge les bébés siamois © D.R.

Un pur jus de Tchibanga dans l’équipe

Au-delà de cette réussite médicale, la participation d’une compatriote gabonaise mérite une attention particulière. Originaire de Tchibanga, dans la province de la Nyanga, Imelda Moussavou Micala est médecin anesthésiste. Formée à l’Université de médecine et de pharmacie Kankou Moussa de Bamako, elle exerce au CHU Gabriel Touré depuis octobre 2025, dans le cadre de la validation de son mémoire de fin de cycle pour l’obtention de son diplôme d’études spécialisées (DES) en anesthésie-réanimation. Son intégration à cette équipe témoigne de la confiance accordée à ses compétences dans un environnement médical exigeant.

Son profil aurait notamment retenu l’attention en raison de sa rigueur professionnelle et de son intérêt pour la prise en charge des enfants. Contactée la veille de l’intervention pour participer à la séparation des deux nourrissons, la jeune praticienne affirme avoir accueilli cette sollicitation comme un honneur. Une expérience professionnelle significative qui pose, au-delà de la fierté suscitée par cette participation, la question de la valorisation des compétences gabonaises formées à l’étranger. Dans un contexte marqué par les besoins importants en personnels médicaux spécialisés, le Gabon gagnerait à créer les conditions favorables au retour et à l’intégration de ces profils qualifiés au sein de ses structures sanitaires.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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5 commentaires

  2. La science a besoin de femmes passionnées, engagées et audacieuses comme toi. Que cette belle contribution soit le début de grandes reconnaissances et de nouvelles opportunités. Continue de briller, le meilleur reste à venir !

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  3. J’ai eu l’occasion de travailler avec Dr Imelga, et ce qui m’a particulièrement marqué chez elle, c’est son engagement envers les patients. Il n’est donc pas étonnant de la voir au cœur de cette prouesse médicale.

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  5. Le docteur Imelga est une passionnée et amoureuse de la médecine. J’espère juste du fond du coeur que tout ce savoir sera utile à la commune Tchibanga un jour. J’ai des grands espoirs que cela arrivera.

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