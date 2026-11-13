FlyGabon : pourquoi l’ATR 72-600 reliant Libreville à Franceville a interrompu son décollage

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La compagnie aérienne FlyGabon a apporté, ce vendredi 13 novembre 2026, des précisions sur l’incident survenu au départ de l’aéroport international Léon-Mba de Libreville. L’ATR 72-600 immatriculé TR-ABW, qui devait assurer le vol de 10 h 30 à destination de Franceville, a interrompu son décollage après le déclenchement d’une alarme. Selon la compagnie, une fuite d’air provoquée par la rupture d’un joint serait à l’origine de cette anomalie. L’appareil n’a jamais quitté le sol et les passagers ont été acheminés à destination à bord d’un avion de remplacement.

À la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d’informations relatives à un incident impliquant l’un de ses appareils, FlyGabon a publié un communiqué destiné à expliquer les circonstances de l’événement et les mesures prises pour assurer la sécurité des voyageurs. La compagnie nationale insiste sur un point essentiel : l’interruption du décollage ne résulte pas d’une perte de contrôle de l’avion, mais d’une décision préventive de l’équipage après la détection d’une anomalie. Une distinction importante pour comprendre les procédures de sécurité appliquées dans le transport aérien.

Une fuite d’air détectée avant le décollage

Selon les précisions fournies par FlyGabon, l’ATR 72-600 assurant la liaison Libreville–Franceville a déclenché une alarme pendant la phase de départ. Conformément aux procédures d’exploitation, les pilotes ont décidé de ne pas poursuivre le décollage et de regagner le parking de l’aéroport. La compagnie souligne que l’appareil est resté au sol durant toute la séquence.

Dès son retour au stationnement, l’avion a été pris en charge par les équipes techniques. L’inspection a permis, selon FlyGabon, d’identifier une fuite d’air provoquée par la rupture d’un joint. La pièce défectueuse a été remplacée. Le communiqué ne précise toutefois pas le circuit concerné par cette fuite ni les circonstances ayant entraîné la rupture du joint. Il ne fait pas non plus état d’une surchauffe moteur, contrairement à certaines formulations antérieures.

Pourquoi les pilotes ont-ils interrompu le décollage ?

Dans son communiqué, FlyGabon explique que l’interruption d’un décollage, appelée Rejected Take-Off (RTO) dans le vocabulaire aéronautique, constitue une procédure prévue dans l’exploitation des avions commerciaux. Elle permet à l’équipage de renoncer au départ lorsqu’une anomalie est détectée et que les conditions opérationnelles justifient cette décision.

Cette procédure fait partie de la formation des pilotes et des exercices régulièrement réalisés en simulateur. Elle obéit à des règles précises, notamment en fonction de la vitesse de l’appareil et de la nature de l’alerte. Dans le cas du vol du 13 novembre, FlyGabon indique que l’équipage a choisi de ne pas décoller après l’apparition de l’alarme. « Face à une alarme, la décision de ne pas décoller est la bonne décision », souligne la compagnie, qui présente cette réaction comme une application de ses procédures de sécurité.

Les passagers acheminés à Franceville sur un autre appareil

L’interruption du départ n’a pas entraîné l’annulation du voyage. FlyGabon affirme avoir immédiatement mobilisé un second ATR 72-600 pour assurer le transport des passagers vers l’aéroport de Mvengue, à Franceville. Selon la compagnie, tous les voyageurs ont rejoint leur destination sans encombre et en toute sécurité.

Cette solution a permis de poursuivre la liaison sans attendre la remise en service de l’appareil initialement programmé. Le communiqué ne fournit cependant aucune précision sur le nombre de passagers concernés, la durée exacte du retard ou l’heure d’arrivée du vol de remplacement. FlyGabon remercie néanmoins les voyageurs pour leur calme et leur compréhension face à cette situation.

Une certification IOSA mise en avant par la compagnie

Pour répondre aux inquiétudes suscitées par cet événement, FlyGabon rappelle que l’âge moyen de sa flotte ATR exploitée au départ de Libreville est de 4,2 ans. Elle met également en avant sa certification IOSA (IATA Operational Safety Audit), obtenue en 2020 et maintenue depuis lors, selon ses déclarations.

Cette certification repose sur un audit des procédures opérationnelles des compagnies aériennes, notamment dans les domaines de la maintenance, de la formation des équipages, des opérations au sol et de la gestion de la sécurité. Son renouvellement intervient tous les deux ans. Il convient néanmoins de distinguer cette reconnaissance organisationnelle de l’état technique d’un appareil particulier : la certification IOSA ne garantit pas l’absence d’incidents, mais atteste de l’évaluation des systèmes et procédures de sécurité de l’exploitant.

Un incident technique maîtrisé, selon FlyGabon

En qualifiant l’événement de procédure de sécurité plutôt que de défaillance de sécurité, FlyGabon entend rappeler qu’une alarme ne signifie pas nécessairement qu’un accident est imminent. Les systèmes de surveillance des avions sont précisément conçus pour signaler certaines anomalies afin de permettre aux équipages de prendre les décisions appropriées.

Dans le cas présent, les éléments communiqués établissent qu’une alarme a conduit à l’interruption du décollage, qu’une fuite d’air liée à la rupture d’un joint a été identifiée et que les passagers ont poursuivi leur voyage sur un autre appareil. En revanche, le communiqué ne détaille pas les vérifications complémentaires éventuellement réalisées avant une remise en service de l’ATR concerné. Au-delà des inquiétudes suscitées par l’incident, cet épisode rappelle qu’en aviation, la sécurité repose autant sur la prévention des défaillances techniques que sur la capacité des équipages à réagir lorsqu’une anomalie apparaît.