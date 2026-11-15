OIF : pour qui votera le Gabon à l’élection du secrétaire général ?

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Réunis les 15 et 16 novembre 2026 à Phnom Penh, au Cambodge, les chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie doivent désigner le prochain secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour la période 2027-2030. Quatre candidatures sont officiellement en lice, dont celle de la secrétaire générale sortante, Louise Mushikiwabo. Pour le Gabon, qui a renoncé à présenter un candidat, ce rendez-vous diplomatique soulève une double interrogation : quelle personnalité Libreville soutiendra-t-elle et comment ce choix pourrait-il s’articuler avec son ambition d’accueillir le Sommet de la Francophonie en 2030 ?

Le XXe Sommet de la Francophonie intervient dans un contexte de rivalités diplomatiques, particulièrement entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC). Au-delà de la désignation de la personnalité appelée à diriger l’organisation, les discussions portent sur les orientations politiques et stratégiques d’un espace francophone regroupant 90 États et gouvernements. Pour le Gabon, membre de plein droit, l’enjeu consiste à faire entendre sa voix dans une organisation où se croisent coopération politique, diplomatie culturelle et intérêts économiques. Mais à la veille du scrutin, la question demeure : quelle orientation les autorités gabonaises entendent-elles privilégier ?

Quatre candidatures pour une élection disputée

La compétition oppose officiellement quatre personnalités : la Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale depuis 2019 et candidate à un troisième mandat ; la Congolaise Juliana Lumumba, ancienne ministre de la Culture de la RDC ; la Mauritanienne Coumba Bâ ; et le Roumain Dacian Cioloș, ancien Premier ministre. Cette pluralité de candidatures témoigne de l’importance politique accordée à la direction de l’OIF, dont les missions dépassent désormais la seule promotion de la langue française pour englober la coopération internationale, la démocratie et le développement.

La procédure électorale privilégie traditionnellement le consensus. Toutefois, conformément au règlement adopté en 2022, un vote à la majorité simple est prévu en l’absence d’accord entre les délégations. Les représentants des 53 États et gouvernements membres de plein droit doivent ainsi participer à la désignation du prochain secrétaire général lors d’une séance à huis clos, le lundi 16 novembre. Un mécanisme qui pourrait conduire les différentes capitales à multiplier les consultations jusqu’aux dernières heures précédant le scrutin.

Le Gabon renonce à présenter un candidat, mais garde son vote

Du côté gabonais, une première orientation a été officiellement arrêtée. Lors du Conseil des ministres du 30 avril 2026, les autorités ont annoncé leur décision de ne présenter aucun ressortissant gabonais au poste de secrétaire général de l’OIF. Ce choix ne signifie toutefois pas que Libreville renonce à peser sur la désignation. Le Gabon conserve sa voix dans le processus électoral et peut soutenir l’une des candidatures en présence.

La délégation gabonaise est conduite par Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny, ministre des Affaires étrangères, représentant le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Si les autorités ont multiplié les échanges diplomatiques en amont du sommet, notamment avec Louise Mushikiwabo reçue à Libreville en mai dernier, ces rencontres ne suffisent pas à établir une consigne de vote. Aucun soutien nominatif du Gabon à l’un des quatre candidats n’a pu être confirmé dans les communications officielles consultées.

Le Sommet de 2030, autre ambition diplomatique de Libreville

L’élection du secrétaire général intervient alors que le Gabon nourrit une ambition supplémentaire : accueillir le Sommet de la Francophonie en 2030. Lors de l’inauguration du Palais des congrès Omar Bongo Ondimba, le 3 mai 2026, Brice Clotaire Oligui Nguema avait publiquement exprimé cette volonté. « Du haut de cette tribune, je formule le vœu ardent de voir se tenir ici même, le sommet de l’Union africaine en 2027 et de la Francophonie en 2030. », avait déclaré le chef de l’État.

Cette perspective donne une dimension supplémentaire aux démarches diplomatiques gabonaises. Accueillir un sommet de cette importance suppose de convaincre les États membres, de satisfaire aux exigences organisationnelles et de mobiliser des moyens logistiques, financiers et sécuritaires conséquents. Le règlement de l’OIF prévoit d’ailleurs une procédure spécifique de candidature et de désignation du pays hôte. Le choix du secrétaire général ne garantit donc aucunement l’attribution du sommet de 2030, même si les relations diplomatiques entretenues au sein de l’organisation peuvent contribuer à renforcer la visibilité de la candidature gabonaise.

À Phnom Penh, Libreville devra ainsi concilier son positionnement dans une élection marquée par les rivalités internationales et son ambition de replacer le Gabon parmi les pays capables d’accueillir les grands rendez-vous diplomatiques. Le scrutin du 16 novembre apportera une première réponse sur la direction future de l’OIF, tandis que la candidature gabonaise pour 2030 devra encore franchir plusieurs étapes institutionnelles.